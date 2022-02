Voici les mots de passe les plus piratés en France en 2021

Specops Software, société spécialisée en sécurité informatique, vient de publier sa liste des mots de passes les plus piratés en France en 2021. Sans surprise, on retrouve dans cette collection des noms de ville, sans oublier des séries ou des personnages célèbres.

Après le Top 200 des pires mots de passe de 2020, la société spécialisée en sécurité informatique Specops Software s'est intéressé aux mots de passe les plus piratés en France en 2021. En effet, l'entreprise a voulu se pencher sur le sujet après la publication du dernier rapport de Microsoft. La firme de Redmond affirme que les entreprises du monde entier ont enregistré plus de 18 milliards d'attaques par mots de passe en un an, soit 579 attaques par seconde.

Pour découvrir quels sont les mots de passe les plus compromis dans l'Hexagone, les équipes de Specops Software ont analysé plus de 800 millions de mots de passe piratés durant l'année écoulée. Sans surprise, “Quwerty” obtient malheureusement la palme. On retrouve ensuite dans la liste de nombreux noms de communes. La ville de Paris est en milieu de classement avec 85 310 occurrences. Le Top 10 se compose notamment de :

Pau

Gap

Nice

Agen

Dax

Bron

Sète

Sens

Orange

Albi

À lire également : Top des pires mots de passe de 2020 – il est encore temps de changer !

La culture populaire, source inépuisable de mots de passe faibles

Comme vous pouvez vous en douter, des références aux animés et aux séries les plus populaires sont également légions, sans oublier les jeux vidéo. Il faut dire que la culture populaire représente un vivier particulièrement vaste pour les mots de passe faibles, et donc à risque. Voici les mots de passe les plus piratés dans cette catégorie :

Sasha

Naruto

Sakura

Pokemon

Pierre

Anbu

Minecraft

Sasuke

Evoli

Pikachu

Concernant les séries télévisées, certains grands noms comme HPI, Friends, Dexter, Lupin, Fargo, Sherlock, Bref, Scandal, Arcane ou encore Ozark font des occurrences les plus fréquentes. La pire catégorie reste toutefois les mots de passe issus de formules de politesse ou de phrases banales. Ainsi, les mots Merci, Bonjour, Bienvenu, Bonsoir ou encore Motdepasse composent le Top des phrases communes qui se retrouvent le plus souvent dans les mots de passe compromis.

Darren James, spécialiste des produits chez Specops Software conseille évidemment de toujours opter pour des mots de passe complexes : “Un bon moyen de créer des mots de passe forts et mémorables consiste à utiliser trois mots aléatoires. N'utilisez pas de mots qui peuvent être devinés, comme le nom de votre animal. Vous pouvez inclure des nombres et des symboles si nécessaire. L'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe sécurisé peut aider à gérer la charge des mots de passe”, explique-t-il.