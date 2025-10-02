Le Model Y gagne enfin la charge bidirectionnelle, mais ce détail empêche les Français d’en profiter

Tesla ajoute enfin une fonction longtemps réclamée à son Model Y Performance. Le SUV électrique devient une source d’énergie mobile capable de faire fonctionner vos appareils. Un atout qui pourrait séduire les amateurs de camping comme les bricoleurs.

L’électricité ne sert plus seulement à faire avancer une voiture. De nombreux constructeurs exploitent désormais les batteries de leurs modèles comme de véritables réservoirs d’énergie. Ce principe change l’usage de l’automobile, qui devient une source mobile capable de recharger des outils, des appareils domestiques ou même d’apporter un secours en cas de panne de courant. Hyundai, Kia, Ford et d’autres marques proposent déjà ces solutions sur certains modèles, ce qui renforce leur attractivité.

Tesla adopte à son tour cette approche avec le nouveau Model Y Performance 2026. Le constructeur américain confirme que ce SUV sportif est compatible avec le « vehicle-to-load » (V2L, ou alimentation d’appareils depuis la batterie du véhicule). Cela signifie que les propriétaires peuvent brancher divers équipements sur leur voiture grâce à un adaptateur officiel. La fonction « vehicle-to-home » (V2H, ou alimentation de la maison) n’est pas encore activée sur ce modèle, mais elle reste envisagée pour l’avenir.

Le Model Y Performance peut fournir jusqu’à 2,4 kW d’électricité grâce à un adaptateur dédié

Dans le détail, le Model Y Performance peut délivrer 120 volts et 20 ampères à travers deux prises de courant intégrées à l’adaptateur, pour une puissance maximale de 2,4 kilowatts. Cet accessoire, vendu environ 80 dollars aux États-Unis, se connecte sur le port de recharge via le dernier Mobile Connector. Cette configuration suffit à alimenter un électroménager basique, des outils électriques ou du matériel de camping. En pratique, cela permet par exemple de brancher une cafetière, un ordinateur ou de recharger un vélo électrique lors d’un déplacement.

L’arrivée de cette fonction sur le Model Y Performance réduit l’écart avec la concurrence, déjà bien avancée sur ce terrain. Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ou encore Ford F-150 Lightning proposent depuis plusieurs années des systèmes similaires, parfois plus puissants. Chez Tesla, seul le Cybertruck offrait jusque-là le V2L et le V2H, ce dernier permettant de brancher directement la voiture à une installation domestique pour alimenter une maison entière.

Pour l’instant, l’adaptateur officiel du Model Y Performance n’est commercialisé qu’aux États-Unis, avec une sortie limitée au standard électrique local de 120 volts. En Europe, y compris en France, Tesla n’a encore rien annoncé, mais une version adaptée au 220 volts pourrait arriver plus tard.