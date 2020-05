RedmiBook : Xiaomi dévoile ses « MacBook » à moins de 500 euros

Xiaomi a présenté ses nouveaux ordinateurs ultra-portables : les RedmiBook 13, 14 et 16. Des PC équipés de processeurs Ryzen et qui s’inspirent fortement du design des MacBook d’Apple. Pour séduire le public, la marque chinoise mise également sur un tarif très attractif.

Xiaomi a frappé un grand coup dans le monde des ultra-portables en annonçant ses trois nouvelles machines : Les Redmibook 13, 14 et 16. Ils proposent un châssis en aluminium au design des plus simples, fortement inspirés des MacBook d’Apple. Rien d’honteux à cela. Ce design a fait ses preuves par le passé et d’autres sociétés, comme Huawei, s’en sont déjà servis de modèle avec succès.

Comme le nom de ses produits le suggère, la gamme RedmiBook se décline en trois tailles : 13 pouces, 14 pouces et 16 pouces. Les trois proposent un ratio écran façade de 90% et des bordures de 3 mm(ce qui est extrêmement élevé) et une définition de 1920 x 1080 pixels.

Xiaomi fait le choix d’AMD

Xiaomi a fait un choix fort pour sa gamme : l’équiper à 100% de processeurs d’AMD. En effet, les RedmiBook se dotent de processeur AMD Ryzen 5 4500U ou Ryzen 7 4700 U. Des processeurs « Renoir » gravés en 7nm et disposant de la nouvelle architecture Zen 2 d’AMD. Ces processeurs sont accompagnés d’un iGPU (carte graphique intégrée au processeur) Vega 7, assez puissant pour faire tourner correctement des petits jeux peu gourmands comme League of Legends, Fortnite ou Overwatch. Ils peuvent être accompagnés de 8 ou 16 Go de RAM ainsi que d’un SSD de 512 Go. Notons que la version 13 pouces propose un SSD 1 To si l’acheteur le désire.

Le châssis, entièrement en aluminium, dispose de deux ports USB Type-A, de deux ports USB Type-C (qui peuvent servir à la charge) ainsi qu’un port HDMI, en plus de la traditionnelle prise Jack. Notons qu’un capteur d’empreintes est également présent. Xiaomi mise sur l’ultra portabilité, avec des RedmiBook 13 et 14 pesant que 1,2 kilo sur la balance et un RedmiBook 16 faisant 1,8 kilo, ce qui est relativement léger pour le format.

Les ordinateurs sont annoncés pour la Chine uniquement, du moins pour le moment, mais Xiaomi pourrait faire le choix de les vendre en Europe dans les mois qui viennent. Leur prix sont très intéressants, puisque les modèles les moins chers sont vendus 3799 yuans, soit un peu moins de 500 euros.