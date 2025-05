Le jeu vidéo Black Panther est annulé, mais il y a une bonne nouvelle pour les fans de Marvel

Electronic Arts officialise l'abandon du projet de jeu vidéo Black Panther et la fermeture du studio en charge. La firme veut toutefois rassurer les fans de Marvel avec une autre annonce.

Parmi les super-héros Marvel portés à l'écran, certains sont plus appréciés que d'autres. Black Panther est un très bon exemple avec le succès aussi bien critique que commercial du premier film qui le met en scène en 2018. Malheureusement, Chadwick Boseman, qui prête ses traits au justicier, décède en 2020, mettant abruptement fin à ce qui devait être une longue collaboration avec Disney. Le personnage lui-même continue d'apparaître cependant. D'abord dans le film Wakanda Forever, ensuite dans un jeu vidéo à venir de l'éditeur Electronic Arts.

Sauf qu'EA annule finalement le projet, fermant par la même occasion le studio Cliffanger Games en charge de le développer. Un coup dur qui n'augure a priori rien de bon pour le futur des jeux vidéo Marvel. Pourtant il n'en est rien. Interrogé par IGN, Electronic Arts se veut rassurant et dévoile à quoi l'on peut s'attendre dans les prochaines années en terme d'adaptation vidéoludique de super-héros.

Black Panther n'aura pas droit à son jeu vidéo, mais que les fans se rassurent

L'annulation du jeu ne change rien au partenariat signé entre Marvel et EA en 2023. Il prévoit à l'origine 3 titres : un mettant en scène Iron Man, un autre Black Panther, et un dernier dont le protagoniste principal n'a pas encore été révélé. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura que 2 jeux au final ? EA assure que non. L'éditeur sortira bien 3 jeux Marvel. On ne sait pas encore qui remplacera Black Panther cela dit.

“La relation multi-titres à long terme entre Marvel Games et EA, une collaboration créative axée sur la narration originale de divers personnages Marvel bien-aimés, reste solide. Le développement de nos titres pour consoles et PC, à commencer par […] Iron Man, est dirigé par Motive Studios“, rappelle Electronic Arts. D'autres jeux sont en préparation ailleurs, comme Wolverine chez Insomniac, Blade par Arkane Lyon ou encore 1943 Rise of Hydra pour Skydance. Pour les autres, il reste toujours le film Black Panther 3.