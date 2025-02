GTA 6 pourrait sortir sur PC plus tôt qu’on le pensait

Le PDG du constructeur Corsair a laissé échapper que la version de GTA 6 était prévue pour début 2026, seulement quelques mois après la sortie du jeu sur les consoles.

Take-Two Interactive et Rockstar Games ont récemment démenti les rumeurs d'un report de GTA 6, qui est donc toujours attendu pour l'automne 2025, fenêtre de sortie évoquée par l'éditeur et le studio. Mais comme souvent avec les productions Rockstar, les consoles seront servies en premier lieu, la version PC n'arrivant que plus tard.

Nous n'avons pas d'informations officielles sur la disponibilité de GTA 6 sur PC. On se souvient qu'il avait fallu attendre plus d'un an pour voir débarquer la version PC de Red Dead Redemption II après sa sortie console. Pour GTA V, l'attente fut encore plus longue puisque plus de 18 mois s'étaient écoulés pour qu'on puisse profiter du titre sur PC. Étant donné l'historique de Rockstar, on peut donc craindre que GTA 6 ne soit pas rendu disponible rapidement sur PC après son lancement sur PS5 et Xbox Series.

Une version PC de GTA 6 début 2026 ?

Mais l'espoir renaît avec les récentes déclarations d'Andy Paul, PDG du fabricant d'équipements et accessoires gaming Corsair. Lors de la traditionnelle conférence avec les investisseurs qui suit la publication des résultats financiers de l'entreprise pour le dernier trimestre, il a mentionné GTA 6, et notamment sa version PC.

Il explique qu'il pense savoir que le jeu “sortira à l'automne sur console, puis début 2026 sur PC”. Si cette information se confirme, il s'agira d'une excellente nouvelle pour les joueurs PC, qui pourraient profiter du jeu le plus attendu de cette décennie seulement quelques mois après les joueurs sur console. Il y a quelques jours, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, déclarait le PC peut représenter “jusqu'à 40 % des ventes totales d'un jeu” et que la plateforme avait gagné en importance ces dernières années, parvenant à grapiller “ce qui était autrefois une activité de console”.

Restons tout de même vigilant, car la date de sortie officielle de Borderlands 4, prévu au 23 septembre 2025, a semé le trouble. Développé par Gearbox, il est publié par 2K Games, filiale de Take-Two Interactive. Le groupe a communiqué qu'il allait faire en sorte que les sorties de Borderlands 4 et GTA 6 ne se parasitent pas, jetant un doute sur un lancement de GTA 6 dès l'automne 2025.

Source : Insider Gaming