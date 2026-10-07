Le JBL Tune 780NC est à -61% pour quelques heures seulement, ce soir il sera trop tard

C’est déjà le dernier jour des Jours Flash Prime sur Amazon et les prix continuent de chuter. C’est maintenant au tour du JBL Tune 780NC d’être en promotion. Le casque avec réduction de bruit active et une autonomie record de 76 heures passe ainsi à 51,29 € au lieu de 129,99 €.

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Les Jours Flash Prime se déroulent du 6 au 7 octobre inclus sur Amazon. Il vous reste encore quelques heures pour profiter des meilleures offres du moment. Alors qu’il est normalement en vente à 129,99 €, aujourd’hui vous pouvez vous l’offrir à seulement 51,29 €.

C’est un excellent prix pour ce casque Bluetooth doté d’une bonne réduction de bruit active. Ce modèle circum-auriculaire embarque d’ailleurs des fonctionnalités que l’on retrouve habituellement sur des casques premium bien plus chers. C’est le bon moment pour craquer ! Mais attention, cette offre est réservée aux membres Prime. Ça n’est pas votre cas ? Il est encore temps de profiter des 30 jours d’essai gratuit pour accéder aux différents avantages d’Amazon.

JBL Tune 780NC : autonomie XXL et caractéristiques avancées pour un prix défiant toute concurrence

Le JBL Tune 780NC est le digne successeur du très prisé Tune 770NC. Comme son prédécesseur, ce nouveau modèle vous offre une expérience audio unique. Il est doté de transducteurs de 40 mm et du son JBL Pure Bass qui permet de ressentir pleinement les basses. Pour un résultat encore plus immersif, ce nouveau modèle dispose d’un son spatialisé ainsi qu’une réponse en fréquence étendue jusqu’à 40 kHz lorsqu’il est utilisé en filaire.

Le Tune 780NC dispose par ailleurs d’une réduction de bruit adaptative qui ajuste son fonctionnement selon les bruits parasites qui vous entourent. Les modes Ambient Aware et TalkThru permettent d’entendre une annonce ou de parler à quelqu’un sans retirer le casque. Pour personnaliser votre écoute, vous pouvez accéder aux différentes réglages en passant pat l’application JBL Headphones.

Côté autonomie, ce casque sans fil vous permet d’avoir jusqu’à 76 heures d’écoute lorsque la réduction de bruit est désactivée, ou 50 heures avec le Bluetooth et l’ANC. Grâce à la recharge rapide, en le branchant seulement 5 minutes, vous récupérez 5 heures d’utilisation.

Enfin, le Tune 780NC est un casque qui peut se replier à plat. Et comme il ne pèse que 225 grammes, vous pouvez facilement le transporter avec vous en le glissant dans votre sac.