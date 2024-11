Le Honor 300 Ultra est une réalité : le meilleur compromis entre les performances et le prix ?

Le Honor 300 et le Honor 300 Pro seront accompagnés pour la première fois d'un Honor 300 Ultra, modèle plus ambitieux techniquement, mais dont le prix ne devrait pas atteindre celui des smartphones haut de gamme.

Honor a lancé sa campagne de communication autour de sa prochaine série de smartphones : les Honor 300. La marque a déjà publié quelques visuels et informations au sujet de ses nouveaux mobiles sur le réseau social chinois Weibo. Il est indiqué que les appareils seront officiellement lancés le 2 décembre 2024, et surprise, un troisième modèle vient s'inviter dans la gamme : un Honor 300 Ultra vient compléter l'offre aux côtés des plus traditionnels Honor 300 et Honor 300 Pro.

L'appellation Honor 300 Ultra est étonnante. Cette famille de smartphones appartient au haut du panier du segment milieu de gamme, mais il ne s'agit pas véritablement d'appareils premium. Chez Honor, ce sont les mobiles Magic qui tiennent ce rôle. Jusqu'ici, chez les autres constructeurs, la mention Ultra était plutôt réservée au modèle le plus haut de gamme de la marque, comme pour le Galaxy S24 Ultra par exemple. Avec ce 300 Ultra, Honor brouille les lignes et il sera intéressant de voir comment il se positionne face aux Magic 7 et 7 Pro.

Téléobjectif 50 MP et Snapdragon 8 Gen 3 pour le Honor 300 Ultra

Dans ses premières publications concernant le Honor 300 Ultra, le fabricant insiste sur ses capacités en photo, profitant notamment de fonctionnalités d'IA, devant permettre d'améliorer la qualité des clichés, et on l'imagine, d'éditer et retoucher ses photos aisément. Le smartphone sera aussi équipé d'un téléobjectif de 50 MP, permettant d'obtenir un zoom optique. Comme sur le 200 Pro, un mode portrait en collaboration avec Yagu Studio sera du programme. L'année dernière, la qualité photo des capteurs secondaires du Honor 200 Pro était décevante, espérons que le Honor 300 Ultra vienne corriger ce défaut.

Pas très esthétique sur les Honor 200 et Honor 200 Pro, le bloc photo a été redessiné sur cette génération, l'ovale laissant place à une forme originale, qui apporte un certain cachet au design. Le Honor 300 Ultra sera disponible en blanc et en noir, tandis que les autres modèles proposeront des configurations un peu plus colorées. Il ne devrait pas bénéficier du dernier Snapdragon 8 Elite, mais de la puce Snapdragon 8 Gen 3.