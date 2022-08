Le Google Play Store masque le numéro de version des applications

Sur le Google Play Store, le numéro de version d’une application n’est désormais plus visible. A la place, nous avons simplement la date de la dernière mise à jour en date. Un choix extrêmement curieux de la part de Google qui enlève ainsi des informations précieuses à l’utilisateur.

Parfois, Google fait des choix curieux, voire incompréhensibles. Le choix du jour fait partie de cette catégorie. Elle concerne les applications du Play Store. La firme de Moutain View cache le numéro de version du logiciel concerné.

Sur le Google Play Store d’Android, il suffit d’aller sur la page d’un logiciel et d’appuyer sur « à propos l’appli » ou « à propos de ce jeu » pour voir le numéro d’application. Ce n’est désormais plus possible, cette mention étant tout bonnement effacée.

Google cache les numéros de version des apps

Ce changement ne semble pour l’instant concerner que la beta du Play Store dans sa version américaine, puisque nous pouvons toujours voir cette information en Europe. Toutefois, cela ne devrait pas tarder à arriver chez nous. Dorénavant, la seule information valable sur le suivi de l’application réside dans la date de la dernière mise à jour, affichée en haut. A noter que sur la version web du Play Store, le numéro de version est pour l’instant toujours affiché pour les Américains.

La raison de ce retrait n’a pas été donnée par Google, puisque les utilisateurs l’ont découvert par hasard. Le site 9to5Google se risque même à conjecturer sur le sujet, affirmant qu’il pourrait s’agir d’un bug plutôt que d’un retrait intentionnel, même si les chances sont faibles. En tout cas, ce retrait n’a pas vraiment de sens, puisqu’il prive l’utilisateur d’une information précieuse sur les applications qu’il cherche à télécharger.

Une donnée d’autant plus étonnante que Google cherche en ce moment à tout prix à lutter contre les applications mensongères, plagiaires ou comprenant des antivirus. Retirer le numéro de version enlève donc un outil à l’utilisateur. Ne reste plus qu’à attendre une déclaration du géant californien sur le sujet, et éventuellement la réapparition des numéros de version s’il s’agit effectivement d’un bug.

Source : 9to5Google