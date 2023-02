Le Galaxy Z Flip 5 sera un peu moins rapide que le Galaxy Z Fold 5, voici pourquoi

Samsung prépare l’arrivée de nouveaux smartphones pliables l’été prochain, et on sait déjà que les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 ne profiteront pas exactement des mêmes composants, ce qui entraînera une disparité au niveau des performances.

Nos confrères de SamMobile viennent de dévoiler ce dont on peut attendre des configurations de stockage des prochains smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Comme chaque année, ceux-ci ne sont pas attendus avant l’été 2023, mais on en sait déjà un peu plus au sujet de leur fiche technique.

D’après leurs informations, le Galaxy Z Fold 5 sera proposé en trois configurations différentes, avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. De son côté, le Galaxy Z Flip 5 va aussi avoir droit à 3 versions, avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Si cela peut sembler être de maigres informations, elles nous donnent pourtant un aperçu des performances dont on peut attendre des appareils.

Le Galaxy Z Flip 5 avec 128 Go de stockage sera le moins rapide

Avant la sortie des Galaxy S23 au début du mois de février, nous rapportions que le Galaxy S23 classique avec 128 Go de stockage allait être le modèle le plus lent de tous. Ce dernier est en effet équipé d’une mémoire de stockage UFS 3.1, la même que les Galaxy S22 de l’année précédente.

De leur côté, tous les autres Galaxy S23 ont eu droit à la nouvelle génération UFS 4.0, qui propose non seulement des débits plus rapides (vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 4 200 Mo/s, et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 2 800 Mo/s), mais également une consommation d’énergie réduite. Samsung aurait décidé de ne pas produire de puce mémoire UFS 4.0 en 128 Go, ce qui le pousse à utiliser la génération précédente pour ses smartphones les moins chers.

Si le Galaxy Z Flip 5 est bien équipé de seulement 128 Go de stockage au minimum, cela signifie qu’il n’aura droit qu’à de la mémoire UFS 3.1 plus lente que celle des autres modèles. Il faudra donc opter pour une version avec 256 Go au minimum si vous voulez pleinement tirer parti de la puissance offerte par la nouvelle génération.