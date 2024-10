Le Galaxy Ring 2 de Samsung pourrait intégrer une technologie révolutionnaire, voici laquelle

Un brevet déposé par Samsung dévoile une fonctionnalité encore jamais vue sur un anneau connecté. Elle pourrait être embarquée sur le Galaxy Ring 2. Voici de quoi il s'agit.



Si vous avez déjà acheté une bague, pour vous ou quelqu'un d'autre, vous savez à quel point il est difficile d'en trouver une dont la taille est parfaite pour le doigt censé l'accueillir. On en essaye plusieurs, et souvent on finit par jeter son dévolu sur “la moins pire”. En sachant très bien que quand il fera plus chaud, elle serrera plus fort parce que nos doigts auront légèrement gonflé. Cette situation est exactement la même lorsque l'on choisit un anneau connecté.

En acheter un bien ajusté est d'autant plus important que cela va jouer sur la précision des capteurs intégrés à l'objet. Un Galaxy Ring un peu lâche risque de ne pas calculer votre rythme cardiaque avec justesse par exemple. Samsung a justement envie de corriger ce défaut de manière définitive. C'est en tout cas ce que laisse penser ce brevet pour une fonctionnalité encore jamais vue sur un anneau intelligent.

Galaxy Ring 2 : Samsung travaille sur une fonctionnalité inédite

L'idée est simple : créer un Galaxy Ring unique qui s'adapte automatiquement à toutes les tailles de doigts. N'allez pas imaginer la scène du film Le Seigneur des Anneaux où Isildur saisit l'anneau unique et le voit rétrécir fortement. Ici, la face interne de l'objet intègre un matériau élastique qui change de forme en fonction de la pression exercée dessus. Il épouse le doigt que celui-ci gonfle ou dégonfle en fonction de la température, entre autres.

Afin d'éviter un relâchement trop important, le matériau est maintenu par des genres d'attaches et le tout est guidé par un système de support. Samsung n'est pas le seul fabricant à travailler sur ce procédé. Black Shark, filiale de Xiaomi, réfléchit aussi à quelque chose de similaire. Il peut se passer beaucoup de temps entre le dépôt d'un brevet et sa réalisation concrète. Mais à moins que la firme coréenne ambitionne de sortir un nouveau modèle d'anneau par an, comme il le fait avec ses smartphones, le Galaxy Ring 2 pourrait bien être un modèle à taille universelle.