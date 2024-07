Le futur thermostat intelligent de Google a fuité, voici un aperçu de son design et de ses caractéristiques

Après des années sans renouvellement, une fuite révèle le nouveau Nest Learning Thermostat de Google. Ce quatrième modèle se distingue par un design repensé et des fonctionnalités avancées pour une gestion optimale de l'énergie. Le voici en détails avant son lancement officiel.

Le Nest Learning Thermostat de Google, apprécié pour sa capacité à apprendre et ajuster automatiquement la température en fonction des habitudes de l'utilisateur, n'avait pas été renouvelé depuis neuf ans. Ce thermostat intelligent est devenu une référence pour ceux cherchant à allier confort et économies d'énergie. Mais l’entreprise s’est limitée principalement à des mises à jour logicielles et des corrections de bugs au fil des années.

Une récente fuite nous dévoile le modèle de quatrième génération du Nest Learning Thermostat. Ce dernier présente un design moderne avec un grand écran sans bord et des contrôles rotatifs qui rappellent le design original. Ces photos nous révèlent également des fonctionnalités telles que l’Adaptive Eco et Smart Schedule, qui permettent d'optimiser la consommation d'énergie tout en maintenant un niveau de confort optimal. Ces nouveautés devraient être officiellement présentées par Google le 13 août lors de l'événement Made by Google.

Le thermostat Nest Learning de 4ème génération sera compatible avec toutes les applications Matter

En complément du thermostat, le pack devra donc inclure le capteur de température Nest de deuxième génération. Ce dernier améliore la surveillance et le contrôle de la température dans toute la maison. Celui-ci est conçu pour fonctionner avec toutes les applications de maison intelligente compatibles avec Matter. Ceci offre donc une flexibilité accrue aux utilisateurs. Le nouvel appareil permettra également de personnaliser les informations affichées à l'écran, telles que l'heure, la température ou les prévisions météorologiques.

Le Nest Learning Thermostat 4ème génération devrait être commercialisé aux États-Unis au prix de 279 $, en hausse par rapport aux 249 $ du modèle précédent. En France, le prix actuel du modèle précédent est de 249 €. Si la même augmentation est appliquée, le nouveau modèle pourrait coûter environ 279 €. Cette augmentation est justifiée par l'inclusion du nouveau capteur de température et les améliorations des fonctionnalités. Le lancement officiel est prévu pour le 13 août lors de l'événement Made by Google, où la série des Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold devrait également être dévoilée.