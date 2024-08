Le conducteur de Tesla qui a causé un accident mortel en mode Autopilot pourrait aller en prison, voici pourquoi

Tesla est accusé après qu'un de ses véhicules, en mode de conduite autonome, ait été impliqué dans un accident mortel à Seattle. Le conducteur, distrait par son téléphone, a percuté un motocycliste.

Les systèmes de conduite autonome de Tesla se divisent en deux principales technologies : l'Autopilot et le Full Self-Driving (FSD). Le premier est un ensemble de fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite, comme le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Le second, en revanche, vise à permettre une conduite entièrement autonome, avec des capacités telles que le changement de voie automatique, la navigation sur les autoroutes et la reconnaissance des feux de signalisation. Ces systèmes utilisent un réseau de caméras, de radars et de capteurs ultrasoniques pour percevoir l'environnement et prendre des décisions en temps réel, mais nécessitent toujours la supervision active du conducteur.

En avril dernier, un conducteur de Tesla Model S a été impliqué dans un accident fatal avec un motocycliste à Seattle. Selon les autorités de l'État de Washington, il utilisait le système de conduite autonome de son véhicule et était distrait par son téléphone au moment de la collision. Cette découverte a été faite grâce à l'analyse des données enregistrées par la voiture.

Les données du véhicule révèlent que le conducteur était au téléphone au moment de l'impact

L'analyse des données du véhicule a montré que l'Autopilot était activé au moment de l'accident. Le conducteur a admis aux autorités qu'il regardait son téléphone lorsqu'il a entendu un bruit sourd et senti la voiture accélérer avant de percuter la moto. Cette distraction a conduit à l'accident tragique qui a tué le motocycliste sur le coup. Le conducteur a été arrêté pour homicide involontaire, en raison de son inattention et de sa dépendance excessive au système de conduite autonome.

Bien que Tesla affirme que son système de conduite autonome nécessite une supervision active du conducteur et ne rend pas les véhicules entièrement autonomes, cet incident souligne les limites de la technologie. Les critiques expliquent que le système basé uniquement sur des caméras et de l'intelligence artificielle peut être défaillant dans certaines conditions.

Contrairement à Tesla, certains concurrents utilisent des capteurs avancés comme le lidar pour améliorer la détection de l'environnement. Les autorités continuent d'enquêter sur cet accident et d'autres événements similaires pour évaluer la fiabilité des systèmes de conduite autonome. Pendant ce temps, Elon Musk maintient que Tesla pourrait atteindre une véritable autonomie de conduite d'ici la fin de l'année, une promesse qui reste sous forte surveillance réglementaire et publique.

Source : Apnews