L’Arcep veut redistribuer les numéros en 09 aux entreprises pour limiter les arnaques

Les numéros de téléphone en 09 seront bientôt lavés de tout soupçon. L’Arcep prévoit en effet de les attribuer exclusivement aux entreprises dans le cadre de conversations avec leurs clients. Ainsi, les arnaqueurs ne pourront plus les utiliser pour diffuser leurs combines, comme c’est majoritairement le cas actuellement.

L’Arcep ne fait pas que surveiller les opérateurs pour éviter les dérives : l’organisme a également pour mission de simplifier la vie des utilisateurs. Cela passe entre autres par l’attribution de numéros de téléphone qui, bien qu’il existe désormais de multiples moyens de communiquer avec quelqu’un, restent la source de nombreux problèmes. Il y a quelques mois, le gendarme des télécoms s’est intéressé à la portabilité des numéros, jugée encore trop compliquée. Aujourd'hui, celui-ci s’attaque à un gros morceau : les arnaques téléphoniques.

En effet, nous sommes désormais nombreux à nous méfier dès lors qu’un numéro inconnu commençant par 09 s’affiche sur notre écran. Bien souvent, il s’agit d’individus se faisant passer pour une entreprise ou un organisme quelconque, qui vous invitent à rappeler un second numéro ou, combine dorénavant très connue, à utiliser son solde CPF. Pour mettre fin à l’utilisation abusive de ces numéros, l’Arcep a une solution toute trouvée. L’Autorité souhaite les redistribuer intégralement aux entreprises, dans le but d’« établir des conversations par messages entre une enseigne et son client ».

Les numéros en 09 seront bientôt attribués uniquement aux entreprises

L’Arcep fait ainsi référence à ces discussions éphémères qui peuvent prendre place lors de la livraison d’un colis, d’un rendez-vous avec un chauffeur VTC ou d’une validation de code d’accès, pour ne citer que ces exemples. Grâce à cette mesure, les numéros en 06 et 07 seront entièrement réservés aux communications entre particuliers. Bouygues Telecom, Orange et SFR testent d’ores et déjà cette nouvelle attribution depuis le mois de juin. Le timing semble être le bon : l’année dernière, on a relevé une hausse de 15 % du nombre de SMS transactionnels.

Néanmoins, cette mesure pose un problème de taille. En réservant les numéros en 09 aux entreprises, l’Arcep va générer une forte augmentation des demandes de ressources en numérotation. Heureusement, l’organisme a déjà une solution. Ce dernier souhaite faire passer la durée minimum de réaffectation de numéro à une fourchette entre 45 et 90 jours. À l’heure actuelle, cette période est comprise en 3 et 6 mois. Opérateurs, professionnels et particuliers sont appelés à se prononcer sur la mesure jusqu’au 18 février 2022.

