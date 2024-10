L’application Google Contacts sur Android se refait une beauté avec une nouvelle barre de défilement

L'application Google Contacts fait peau neuve avec une mise à jour subtile de son interface. Le changement le plus notable concerne sa barre de défilement, qui adopte enfin un design moderne en accord avec le langage visuel Material You de Google.

Jusqu'à présent, l'application Contacts de Google souffrait d'un anachronisme visuel sur Android : sa barre de défilement rectangulaire et particulièrement large détonnait avec le reste de l'interface, rappelant les anciennes versions de l’OS. Cette incohérence était d'autant plus flagrante en comparaison avec l'application Téléphone, qui disposait déjà d'un design plus moderne.

Comme le rapporte 9to5Google, Google a déployé sur la version 4.42 de l’application une mise à jour server qui vient modifier cette barre de déliement latérale, pour la mettre au goût du jour et uniformiser son design par rapport aux autres applications de la société.

Google Contacts fait peau neuve

La nouvelle barre de défilement adopte désormais une forme de gélule plus élégante. Elle intègre le système Dynamic Color, qui lui permet de s'harmoniser automatiquement avec le thème choisi par l'utilisateur, à l'image de ce qu'on trouve dans le tiroir d'applications du Pixel Launcher. Particularité notable : contrairement à l'application Téléphone, la barre s'étend jusqu'au bas de l'écran, au-delà du bouton d'action flottant.

Cette mise à jour s'accompagne d'une refonte de l'organisation des contacts. La colonne affichant la première lettre de chaque contact a été supprimée, ses informations étant désormais intégrées directement dans la liste principale. Ce changement, qui privilégie un design bord à bord, pourrait inciter les utilisateurs à utiliser davantage la barre de défilement pour naviguer dans leurs contacts.

Avec cette nouveauté, Google tente probablement d’harmoniser le design de ses applications avec les standards modernes de Material You, offrant une expérience utilisateur toujours plus cohérente sur Android. Reste à savoir si ces utilisateurs vont vraiment remarquer un changement aussi discret.

Comme c’est généralement le cas, on rappelle que ces améliorations visuelles sont déployées via une mise à jour côté serveur pour la version 4.42 de Google Contacts. Après vous avoir assuré d’avoir la bonne version de Contacts, les utilisateurs impatients peuvent forcer l'arrêt de l'application depuis les paramètres pour tenter d'accéder plus rapidement à cette nouvelle interface.

Source : 9to5Google