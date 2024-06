Google Contacts s’offre deux nouveautés qui vont vite devenir indispensables, voici comment les installer

Google Contacts a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son widget. Désormais, vous pouvez voir les notifications de messages et la localisation partagée de vos contacts directement sur votre écran d'accueil.

Google Contacts ne cesse d'évoluer avec des mises à jour régulières qui enrichissent ses fonctionnalités. Après avoir récemment amélioré son interface et intégré des options pour gérer les applications de messagerie connectées, l'application a introduit une fonctionnalité permettant de masquer totalement les messages indésirables.

Avec la mise à jour 4.34, Google Contacts améliore son widget en y intégrant de nouvelles fonctionnalités. Désormais, il est possible de voir et de répondre aux notifications de messages et de visualiser la localisation partagée de vos contacts.

Le widget de Google Contacts possède deux nouvelles fonctionnalités

La première nouveauté est l'affichage des notifications de messages. Une icône en forme de cloche apparaît dans le coin supérieur droit du widget des contacts individuels. Après avoir autorisé l'accès aux notifications, vous verrez les messages récents ainsi que des suggestions de réponses.

Pour installer le widget de contact :

Appuyez longuement sur un espace vide de votre écran d'accueil.

Sélectionnez “Widgets”. Faites défiler jusqu'à “Contacts” et appuyez sur le widget de contact individuel (2 x 2).

Appuyez sur le bouton bleu “+ Ajouter” et choisissez le contact souhaité.

Pour activer les notifications :

Appuyez sur l'icône de cloche du widget.

Suivez les instructions pour autoriser l'accès aux notifications dans les paramètres.

La seconde nouveauté concerne la localisation partagée de Google Contacts. Vous pouvez désormais voir où se trouvent vos contacts dans le monde réel. Leur position est affichée sur leur photo de profil dans le widget. En appuyant sur cette image, vous allez accéder à Google Maps. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour suivre les déplacements de vos proches ou pour retrouver quelqu’un dans un lieu inconnu.

Pour afficher la localisation partagée :

Ajoutez le widget de contact individuel sur votre écran d'accueil.

Assurez-vous que la localisation est partagée par le contact via Google Maps.

La localisation actuelle sera visible sur l'image de profil dans le widget.

Enfin, vous pouvez désormais définir une heure précise pour recevoir des rappels de dates importantes, comme les anniversaires ou les anniversaires de mariage, directement depuis ce widget.