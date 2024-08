L’Allemagne se prépare à en finir avec les énergies fossiles, voici quand les stations arrêteront de vous vendre votre carburant préféré

Le lobby automobile allemand recommande de mettre fin aux ventes de combustibles fossiles, un changement de position significatif. Cependant, l'organisation continue de soutenir les carburants alternatifs, ce qui suscite des débats sur la meilleure stratégie pour atteindre la neutralité carbone.

L’industrie automobile allemande, représentée par le Verband der Automobilindustrie (VDA), a récemment publié un document qui marque une étape importante dans le débat sur l’avenir des transports en Europe. Le VDA recommande que les ventes de combustibles fossiles soient progressivement éliminées en Allemagne. Cette position intervient alors que l'Europe s'efforce de réduire les émissions de gaz à effet de serre, un domaine dans lequel les progrès sont plus lents que prévu. Un rapport récent de la Cour des comptes de l’Union européenne a même souligné que les moteurs thermiques actuels n’ont pas réussi à réduire suffisamment les émissions de CO2.

Le lobby automobile plaide également en faveur des carburants renouvelables de source non biologique, tels que l’hydrogène vert et les e-fuels. Ces derniers sont vus comme une solution pour les véhicules thermiques encore en circulation, une approche qui pourrait sembler être un compromis. Pourtant, la Cour des comptes européenne a mis en garde contre leurs limites, soulignant qu'ils ne sont pas aussi efficaces ou écologiques qu’on pourrait le croire. Malgré cela, le VDA maintient qu’ils pourraient jouer un rôle crucial dans la transition énergétique, surtout pour les véhicules lourds où les batteries sont moins adaptées.

Le lobby automobile allemand soutient l'abandon des combustibles fossiles d’ici 2045

Le VDA a surpris en déclarant qu'il serait dans l’intérêt de la protection du climat que les combustibles fossiles ne soient plus vendus dans les stations-service allemandes à partir de 2045. Cependant, ce virage ne doit pas masquer le fait que le lobby reste attaché à la promotion des e-fuels, malgré les critiques croissantes. Cette position s'inscrit dans un contexte où les constructeurs européens, qui ont accepté l'échéance de 2035 pour la fin des ventes de véhicules thermiques, tentent de naviguer entre les exigences réglementaires et les réalités industrielles.

Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, le VDA propose une montée en puissance progressive des carburants renouvelables, avec un objectif de 100 % d'ici 2045. Cependant, des voix s’élèvent pour défendre une transition plus rapide vers l’électrification totale, considérée comme plus efficace et moins énergivore. Alors que l'Europe se dirige vers un avenir sans émissions, le débat sur la meilleure voie à suivre reste ouvert, avec des implications majeures pour l'industrie automobile, mais aussi pour les utilisateurs.

Source : VDA