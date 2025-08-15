LaLiga cible les fans de foot qui regardent illégalement dans sa nouvelle campagne

LaLiga lance une nouvelle campagne choc contre le piratage des matchs de football. Selon l’organisation, les sites illégaux cacheraient des cybermenaces capables de voler l’identité des spectateurs. Une offensive de plus dans une guerre totale menée par la ligue de football espagnole.

Depuis plusieurs années, LaLiga mène une guerre sans relâche contre le piratage. Elle accuse les géants du web comme Google, X ou Cloudflare de faciliter la diffusion illégale de ses matchs. Et elle n’hésite pas à demander des mesures radicales, quitte à provoquer des coupures de services essentiels. Elle a déjà obtenu en justice le droit de bloquer des milliers d’adresses IP, une pratique critiquée jusque chez Cloudflare, qui alerte sur de possibles “dangers vitaux” pour les internautes espagnols.

Malgré ces méthodes musclées, LaLiga ne relâche pas la pression. À l’occasion du lancement de la nouvelle saison, elle a dévoilé une campagne intitulée « You Get Pirated Football, They Get You », soit en français : « Vous regardez du football piraté, ils vous piratent ». Ce message vise directement les spectateurs tentés par le streaming illégal. Selon la ligue espagnole, regarder des matchs sur ces plateformes expose les utilisateurs à de graves menaces, allant du vol de données à la fraude bancaire. Une vidéo diffusée en ligne affirme même que plus de 50 % des virus en ligne proviendraient de services pirates.

LaLiga affirme que les services illégaux exposent les spectateurs à des vols de données

Selon LaLiga, accéder à un site pirate reviendrait à “laisser sa porte ouverte aux hackers”. Le message est clair : mot de passe, comptes bancaires, identités numériques… tout serait à risque. Le site de la campagne renvoie vers des rapports d’Interpol et d’Europol pour appuyer ces affirmations. L’objectif est de convaincre les fans de football de s’abonner légalement, en jouant sur la peur plutôt que sur la légalité.

Mais l’accueil du public reste sceptique. Sur YouTube, beaucoup doutent que LaLiga se soucie réellement de la sécurité des internautes. D’autres dénoncent une campagne trop alarmiste. Des études antérieures ont montré que des messages jugés excessifs peuvent se retourner contre leurs auteurs. Reste à savoir si cette nouvelle offensive marquera vraiment un tournant dans la lutte contre le streaming illégal en Espagne.