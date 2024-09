La TNT sur votre smartphone sans carte SIM ni forfait, ce n’est pas pour tout de suite

Il sera un jour possible de regarder les chaînes de la TNT sur son mobile même sans carte SIM ou forfait. La technologie nécessaire est cependant toujours en phase de test et il va falloir être patient.

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) a fait du chemin depuis son lancement en France le 31 mars 2005. Le bouquet TV gratuit qui fêtera ses 20 ans d'existence l'an prochain n'a cessé d'évoluer avec son temps pour proposer une expérience la plus actuelle possible. Il n'a pas raté les virages technologiques importants comme la généralisation de la 4K dans les salons. Boostée par la diffusion des Jeux olympiques de Paris 2024 cet été, la TNT 4K UHD est désormais accessible à environ 75 % de la population.

Les innovations ne s'arrêtent pas là puisque, toujours dans un souci de proposer la TNT au plus grand nombre, son opérateur de diffusion majeur TDF expérimente depuis fin juillet un système innovant. Il permettra à terme à n'importe qui de regarder les chaînes du bouquet sur son smartphone, même si celui-ci ne possède pas de carte SIM ou de forfait mobile actif. La technologie sous-jacente se nomme 5G Broadcast, le but étant de la rendre standard sur tous les mobiles.

Il va falloir attendre avant de regarder la TNT sur un smartphone sans forfait et sans carte SIM

TDF propose actuellement des démonstrations grandeur nature, en Île-de-France, à Bordeaux et Nantes. L'occasion de tester des smartphones équipés d'une puce Qualcomm spéciale. En captant la TNT sans avoir besoin de réseau ou de Wi-Fi, les utilisateurs pourront accéder au bouquet de manière fluide même dans les zones habituellement saturées. Les premiers retours sont concluants, mais le déploiement global du procédé prendra du temps.

Fin juillet dernier, le directeur général audiovisuel et réseaux du groupe TDF Karim El Naggar déclarait : “Nous prévoyons de rendre la TNT accessible sur mobile d’ici trois ans, et ainsi répondre aux usages des plus jeunes en termes de consommation de contenus“. Arrivée prévue en 2027 donc, voire plus tard en fonction des éventuels obstacles rencontrés d'ici là.