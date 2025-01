La Tesla Model Y profite d’une grosse réduction de prix en France, à condition de choisir ce modèle bien précis

La Tesla Model Y profite actuellement d'une grosse réduction en France, à condition de choisir cette variante bien spécifique du SUV électrique. Concrètement, la facture peut baisser jusqu'à 8 000 €. On vous explique tout.

Bonne nouvelle si vous envisagez d'acheter un Model Y chez Tesla. En effet, le SUV électrique le plus vendu au monde en 2023 profite d'une belle réduction en France à l'heure où nous écrivons ces lignes. Concrètement, les acheteurs peuvent prétendre jusqu'à une baisse de 8 000 € sur leur facture finale grâce aux deux bonus appliqués actuellement, à savoir celui de Tesla et du gouvernement.

Seulement, il faudra bien faire attention au moment de passer la commande. Pour cause, cette astuce est valable uniquement sur le Model Y Grande Autonomie Propulsion. Pour rappel, cette nouvelle variante a été lancée par Tesla en avril 2024. Comme son nom l'indique, elle s'appuie sur un seul moteur électrique et embarque une grande batterie NMC (Nickel-Cobalt-Manganèse) de 79 kWh. Par conséquent, ce modèle dispose d'un rayon d'action conséquent de 600 km en cycle mixte WLTP. Lors de sa sortie, la Model Y Grande Autonomie Propulsion était affichée à 46 990 €, ce qui lui permettait d'être éligible au bonus écologique en restant sous la barre des 47 000 €.

Jusqu'à 8 000 € en moins sur la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion

Aujourd'hui, le Model Y Grande Autonomie Propulsion est encore plus abordable qu'à son lancement. Tout d'abord, Tesla applique actuellement un bonus de 4 000 € sur le prix de la voiture (visible ci-dessus), ce qui fait passer le ticket d'entrée à 42 990 €. Un coup de pouce déjà appréciable. Et bien entendu, on peut ensuite compter sur le bonus écologique pour réduire davantage la facture. Selon votre revenu fiscal de référence par part, vous pourrez prétendre à une aide à l'achat situé entre 2 000 € et 4 000 €. Par exemple, une personne dans le RFR par part est égal ou inférieur 16 300 € pourra donc bénéficier du bonus maximal, à savoir 4 000 €. Ce qui fait donc 8 000 € en moins au total sur le prix du Model Y Grande Autonomie Propulsion. Pour les acheteurs plus aisés (RFR égal ou supérieur à 26 200 €), le bonus écologique est de seulement 2 000 €. Cela fait tout même 6 000 € de moins à mettre sur la table, la voiture revenant donc à 40 990 €.

Rappelons au passage que Tesla propose d'autres options de financement pour acquérir sa voiture. Les clients peuvent notamment opter pour un LOA (location avec option d'achat) à 299 €/mois… après le versement d'un premier apport conséquent de 10 230 €. Depuis septembre 2024, il est également possible de financer sa voiture via un crédit à taux zéro, une première dans le paysage automobile français.