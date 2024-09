La Terre va avoir une deuxième Lune pendant quelques mois, quel genre de télescope faut-il pour la voir ?

Tout le monde parle de la mini-Lune qui va cohabiter avec la nôtre pendant quelques semaines. Mais pourrez-vous la voir facilement avec n'importe quel type de télescope ?



Des astéroïdes dans l'espace, il y en a un nombre incalculable. Certains passent très près de nous d'ailleurs, en continuant heureusement leur course sans changer de trajectoire. D'autres en profitent pour trainer un peu, devenant une véritable deuxième Lune autour de la Terre, ou mini-Lune. Il va justement y en avoir une entre le 29 septembre et le 25 novembre 2024.

“L'objet qui va nous rendre visite appartient à la ceinture d'astéroïdes d'Arjuna, une ceinture d'astéroïdes secondaire constituée de roches spatiales qui suivent des orbites très similaires à celle de la Terre à une distance moyenne du Soleil d'environ 150 millions de kilomètres“, explique le professeur Carlos de la Fuente Marcos, chercheur à l'origine de la découverte.

Pour devenir une mini-Lune, l'astéroïde doit s'approcher à 4,5 millions de km de la Terre à une vitesse de 3 540 km/h. Celui-ci restera donc 2 mois autour de la planète avant de repartir. Mais est-ce que vous pourrez l'observer durant cette période ?

Pourrez-vous voir la deuxième Lune temporaire de la Terre ?

Le scientifique est catégorique : “L'objet est trop petit et trop sombre pour les télescopes et jumelles amateurs typiques. Cependant, l’objet se situe bien dans la plage de luminosité des télescopes utilisés par les astronomes professionnels. Un télescope d'un diamètre d'au moins 30 pouces plus un détecteur CCD ou CMOS sont nécessaires pour observer cet objet, un télescope de 30 pouces et un œil humain derrière ne suffiront pas“. N'y allons pas par quatre chemins : ces appareils coûtent extrêmement cher et sont destinés comme indiqué aux professionnels du secteur.

À moins que vous ayez environ une dizaine de milliers d'euros à dépenser dans un tel instrument, mieux vaut se contenter des photos et vidéos que ne manqueront pas de prendre celles et ceux qui en possèdent un. Si vous manquez l'occasion et que vous tenez vraiment à voir la mini-Lune de vos propre yeux, tout espoir n'est pas perdu. L'astéroïde 2024 PT5 reviendra en orbite autour de la Terre… en 2055. Ça vous laisse le temps d'économiser.

Source : Space.com