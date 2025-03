La Répression des fraudes met Lidl à l’amende pour pratiques trompeuses : la fin des pubs pour Monsieur Cuisine quand il n’y plus de stock ?

Lidl va devoir payer une amende pour pratiques trompeuses pour les consommateurs suite à une enquête de la Répression des fraudes. Cette décision pourrait avoir des conséquences sur la manière de gérer la publicité et la vente du robot Monsieur Cuisine.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a infligé à Lidl une amende d'un montant de 65 000 euros. Il est reproché au distributeur allemand, très bien implanté en France, de mettre en avant par le biais de publicités des produits qui ne sont en réalité pas disponibles.

“Les agents de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont établi que la SNC LIDL avait effectué entre 2020 et 2021 des opérations publicitaires sur internet et sur catalogue (spot TV non concernés), sans avoir assuré la disponibilité, en quantité suffisante, de certains des produits concernés dans certains magasins participant à l'opération”, explique l'organisme.

Lidl à l'amende pour pratiques trompeuses

La DGCCRF a estimé qu'il s'agit de “pratiques trompeuses pour les consommateurs”. Étaient concernés “des articles de petit électroménager (four à micro-ondes, friteuse, machine à café…) et des articles de bricolage (élagueuse, tronçonneuse sans fil, scie sauteuse…)”, est-il précisé.

Lidl a pris l'habitude de vendre divers appareils d'électroménager ou d'électronique à petits prix afin d'attirer les consommateurs, qui vont se rendre en magasin pour les acquérir et en profiter pour faire leurs courses dans le supermarché. Sauf que l'on constate régulièrement que les articles sur lesquels Lidl a communiqué ne sont pas toujours disponibles. Le stock de ces produits d'appel est en réalité très faible, et de très nombreux consommateurs repartent bredouille et frustrés de leur aller-retour au Lidl.

Si le fameux robot Monsieur Cuisine ne semble pas directement visé par cette sanction, Lidl pourrait bien revoir sa communication si particulière autour de ce produit très demandé à l'avenir, pour éviter un nouveau rappel à l'ordre de la Répression des fraudes. L'enseigne a pris l'habitude de lancer des promotions sur son robot de cuisine sans pouvoir toujours répondre à la demande.

Il y a un peu plus d'un an, la DGCCRF avait déjà épinglé Lidl dans le cadre d'un autre dossier. Il lui était reproché “l’absence d’information ou des informations fausses délivrées aux consommateurs avant et lors de leur achat sur le délai de disponibilité des pièces détachées de produits commercialisés (notamment équipements électriques de cuisine, outils de bricolage, ameublement et décoration)”. Ce manquement lui avait valu une amende de 328 000 euros.