La recherche de Windows 11 va devenir moins mauvaise grâce à l’IA

Pas performante à tous les coups, la recherche de Windows 11 pourrait bénéficier de l'aide de l'intelligence artificielle pour s'améliorer sensiblement.

Rechercher un élément sur votre PC sous Windows 11 n'est pas toujours aisé, la faute à une fonctionnalité de recherche native qui peut se montrer peu efficace. Microsoft en est bien conscient et cherche à améliorer son outil. Pour ce faire, la firme américaine va recourir à l'intelligence artificielle.

Cette nouvelle recherche Windows serait basée sur l'index sémantique, développé par les équipes de Microsoft pour alimenter l'assistant Copilot, et plus particulièrement pour la fonctionnalité Recall. Cette dernière consiste en la prise continue de captures d'écran du système afin de retrouver facilement du contenu consulté au préalable sur son PC, quelle que soit l'application, par le biais de requêtes en langage naturel.

La recherche Windows aidée par l'index sémantique de Copilot ?

Recall pourra d'ailleurs se substituer et se montrer plus efficace que la recherche Windows dans certains scénarios. Mais la recherche continuera d'exister, boostée donc par le même index sémantique. ” L’index sémantique est une nouvelle fonctionnalité de recherche Microsoft 365 qui utilise Microsoft Graph pour mieux interagir avec vos données personnelles et organisationnelles”, explique Microsoft dans sa documentation.

“L’index sémantique permet une recherche et une récupération rapides et précises des données en fonction de leur distance de vecteur ou de leur similarité. Cela signifie qu’au lieu d’utiliser des méthodes traditionnelles pour interroger en fonction de correspondances exactes ou de critères prédéfinis, l’index sémantique peut trouver les données les plus similaires ou pertinentes en fonction de la signification sémantique ou contextuelle”, ajoute l'éditeur.

La fonction de recherche par IA sera même capable de fouiller dans les fichiers audio et vidéo du PC pour les suggérer à l'utilisateur quand jugé nécessaire. Une transcription de ces fichiers audio et vidéo sera effectuée automatiquement pour que le modèle puisse les analyser. Vous pourrez donc retrouver vos fichiers multimédia sans connaître leur nom ou leur emplacement sur le PC, seulement en décrivant de quoi ils traitent ou un passage spécifique de l'audio ou de la vidéo. La fonctionnalité pourrait être exclusive aux PC estampillés Copilot+.

Source : Windows Latest