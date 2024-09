La qualité des appels va s’améliorer pour les abonnés Free Mobile, voici pourquoi

Free déploie une nouvelle technologie qui va améliorer la qualité des appels audio. On vous explique de quoi il s'agit et comment savoir si vous pouvez en profiter sur votre mobile.

“Allô ? Attends je t'entends mal, je vais bouger un peu… Bon c'est pas mieux, je capte un mot sur deux, tu peux te déplacer toi pour voir ?” Cette situation, vous l'avez forcément déjà vécue un jour. En règle générale, elle survient quand vous ou votre interlocuteur êtes dans une zone où le smartphone n'accroche pas bien le réseau. Avec le développement de normes toujours plus efficaces, à commencer par la 4G, elles sont heureusement de plus en plus rares. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est possible de faire mieux.

Plusieurs technologies ont vu le jour à ce propos. La voix sur l'évolution à long terme par exemple, plus connue sous le nom de VoLTE, qui permet de passer ses appels via la 4G et de profiter de ses avantages. Ou alors, si la couverture est absente, les appels Wi-Fi qui prennent le relai. En toute logique, ce n'était qu'une question de temps avant que les appels en 5G débarquent chez nos opérateurs. Et c'est Free qui a dégainé le premier, en même temps que le déploiement sa 5G SA.

Comment Free Mobile va améliorer la qualité des appels

Pour rappel, la 5G SA est la “vraie 5G”, un raccourci pour résumer le fait qu'elle repose sur des infrastructures entièrement dédiées et non sur celles de la 4G auxquelles on rajoute une couche comme actuellement. En ce qui concerne les appels, cela permet la mise en place de la VoNR, pour Voice over New Radio. Sorte d'évolution de la technologie VoLTE, elle offre deux avantages notables sur sa prédécesseure :

Un temps d’établissement des appels plus rapide : en moyenne, ils se connectent en moins de 2 secondes , plus rapidement que les appels classiques.

: en moyenne, ils se connectent en , plus rapidement que les appels classiques. Une voix de meilleure qualité : en passant un appel VoNR, votre voix et celle de votre interlocuteur sonneront plus claires et plus naturelles.

Évidemment, cela suppose que vous et la personne que vous appelez possèdent un smartphone compatible 5G SA. Si c'est le cas et que vous êtes connecté en 5G, l'appel sera automatiquement en VoNR. C'est possible uniquement sur Android à l'heure où nous publions cet article, et seulement pour les abonnés Free Mobile disposant d'un forfait 5G. Les autres opérateurs travaillent déjà à l'implémentation de l'option.