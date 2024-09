La puce A18 de l’iPhone 16 est bien la plus puissante du marché, ce benchmark le prouve

Alors que la dernière gamme d'iPhone 16 s'apprête à arriver sur le marché, on sait peut-être déjà à quoi s’attendre des performances de la toute nouvelle puce A18 qu’Apple a présenté.

Grâce à une récente fuite de résultats sur Geekbench, nous avons enfin un premier aperçu des performances de la nouvelle puce A18 de l’iPhone 16 par rapport à ses prédécesseurs. Les résultats sont pour le moins intrigants, car ils révèlent à la fois les améliorations attendues et quelques anomalies.

Le score Geekbench, qui proviendrait d'un modèle d'iPhone 16 (identifié comme iPhone17,3), révèle une augmentation des performances sur un cœur d'environ 10 % par rapport à la puce A17 Pro présente dans l'iPhone 15 Pro de l'année dernière, avec un score de 3114 points. Cette amélioration est conforme aux attentes, surtout si l'on tient compte de la décision d'Apple d'éviter les comparaisons directes avec la puce A16 de l’iPhone 15 lors de la présentation de l'iPhone 16.

La puce A18 n’est pas exactement plus rapide que l’A17 Pro

Toutefois, les résultats multicœurs suscitent quelques interrogations, à seulement 6666 points. Le score suggère des performances comparables à celles de l'ancienne puce A16 Bionic et environ 8 % plus lentes que celles de l'A17 Pro. Ce résultat inattendu est probablement une anomalie, car Apple a déclaré que la puce A18 devrait être environ 30 % plus rapide que la puce A16 de l'iPhone 15. Il convient de noter qu'il s'agit ici de résultats préliminaires et que des tests plus complets seront nécessaires pour dresser un tableau complet des capacités de l'A18.

Les performances sur un cœur de l'iPhone 16 semblent dépasser de manière significative celles de concurrents comme le Google Pixel 9 et le Samsung Galaxy S24, qui sont plusieurs centaines de points derrière sur Geekbench. Cet écart est particulièrement prononcé avec le Pixel 9, qui a historiquement donné la priorité aux fonctionnalités d'IA plutôt qu'aux performances brutes. Cependant, dans les tests multicœurs, le Galaxy S24 avec son chipset Snapdragon 8 Gen 3 a réussi à devancer le score de l'iPhone 16.

La puce A18 est construite sur un processus 3 nm, similaire à la puce M4 qui a fait ses débuts dans l'iPad Pro plus tôt cette année. Ce processus de fabrication avancé devrait théoriquement permettre d'améliorer les performances et l'efficacité énergétique par rapport aux puces des smartphones Android. Au fur et à mesure que les résultats des benchmarks seront disponibles, nous aurons une idée plus précise de la manière dont ces avancées technologiques se traduisent dans le monde réel. La puce A18 Pro aurait, elle aussi, été repérée, avec des scores de pas moins de 3409 et 8492 points, respectivement.