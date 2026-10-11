La PS5 fait tourner les jeux PS2 en 4K grâce à ce logiciel inédit, le résultat est bluffant

Faire tourner vos jeux PS2 sur la PlayStation 5, c’est possible. Mieux encore : certains titres pourraient même bénéficier d’une amélioration graphique considérable, avec des résolutions allant jusqu’à la 4K.

revente jeux PS5 physiques
Crédits : 123RF

Plus tôt cette année, Sony annonçait la fin des supports physiques pour l’ensemble des jeux PlayStation à compter de 2028. Cette affaire a fait grand bruit, les joueurs craignant de perdre certaines propriétés. Récemment, un leaker a menacé Rockstar de mettre en ligne GTA 6 pour cette même raison. Les opposants avancent plusieurs arguments, le principal étant de pouvoir perdre leurs jeux, qui peuvent être retirés à tout moment. D’ailleurs, Sony a retiré une centaine de films du PlayStation Store, les utilisateurs ayant tout simplement payé pour rien.

Mais le moddeur Sword vient, en quelque sorte, d’avancer un nouvel argument en faveur de la conservation des jeux physiques. Pour rappel, la PlayStation 5 ne prend malheureusement pas en charge les jeux PS1, PS2 et PS3. Du moins, pas nativement.

En effet, l’intéressé a réussi l’impensable : faire tourner des titres PS2 sur la dernière console de Sony. Le moddeur vient de publier PS5SX2, un logiciel destiné aux consoles PlayStation 5 jailbreakées. Comme son nom l’indique, celui-ci est basé sur PCSX2, un émulateur PlayStation 2 très populaire chez les joueurs PC.

Des jeux PS2 en 4K à 60 FPS

Grâce à cette technologie, la PS5 est donc en mesure de prendre en charge non seulement les jeux PS2 d’origine, mais également les formats d’image disque utilisés pour l’émulation. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment l’ISO, le CHD, le CSO ainsi que le ZSO. En revanche, le logiciel permet uniquement de lire les jeux PS2 distribués sur CD. Et pour cause : la PS5 ne dispose pas de lecteur CD classique.

Mais la grande nouveauté ici, c’est que le moddeur a réussi à faire en sorte que la PlayStation 5 effectue elle-même la recompilation et le rendu graphique. En d’autres termes, PS5SX2 permet d’améliorer certains titres pourtant anciens. La mise à l’échelle en haute résolution permettrait notamment d’atteindre la 4K sur les écrans modernes.

Des fichiers de correctifs (.pnach) compatibles avec PCSX2 apportent un autre avantage, et non des moindres. En effet, ces derniers permettraient d’atteindre 60 images par seconde dans certains cas. C’est donc une excellente nouvelle pour les fans de la console la plus vendue de tous les temps.


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