La PS4 et la Xbox One sont maintenant introuvables comme la PS5 et la Xbox Series X

Alors que la PS5 et la Xbox Series X sont toujours aussi difficiles à trouver, la pénurie de semi-conducteurs semble affecter également les PS4 et les Xbox One. En effet, les précédentes consoles de Sony et Microsoft deviennent introuvables sur les sites des différents revendeurs, quand elles ne sont pas proposées à des tarifs particulièrement élevés.

Comme vous le savez, la pénurie de semi-conducteurs qui frappe actuellement l'industrie du high-tech ou encore de l'automobile pourrait bien se prolonger jusqu'en 2023, notamment en raison du retour du Covid-19 en Asie. C'est en majeure partie à cause cette pénurie que les PS5, Xbox Series X ou encore les dernières cartes graphiques GeForce RTX 3000 de Nvidia demeurent introuvables, ou sont affichées à des prix astronomiques.

Jusqu'alors, certains produits moins demandés, comme la PS4 et la Xbox One, les consoles de précédentes générations de Sony et Microsoft, semblaient relativement épargnés par ce phénomène. Ce n'est désormais plus le cas, comme l'expliquent nos confrères du site spécialisé Kotaku. En effet, en dehors des consoles d'occasion ou reconditionnées par le constructeur, il est extrêmement difficile de trouver une PS4 ou une Xbox One neuve sur les différents sites de revente.

Les PS4 et les Xbox One neuves sont introuvables

Ainsi, Kotaku affirme qu'il est impossible de mettre la main sur une PS4 ou une Xbox One chez Amazon US. Même constat chez GameStop, la maison-mère de Micromania, ou encore chez le géant de la grande distribution Walmart. D'après le média, cette pénurie de consoles a débuté par une pénurie de manettes DualShock 4. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les utilisateurs Playstation éprouvent toutes les difficultés du monde pour dénicher une nouvelle manette pour leur PS4.

Une situation confirmée par une source proche de GameStop à Kotaku, qui a confirmé que les magasins étaient actuellement à court de DualShock 4. Pour vous donner un ordre d'idée, le journaliste de Kotaku a passé une matinée complète à appeler plusieurs boutiques GameStop de la côte Est américaine. La réponse était la même partout : aucune PS4, aucune Xbox One et aucune DualShock 4 neuve n'est disponible à la vente. La DualSense, la manette de la PS5, ainsi que la nouvelle manette Xbox, ne sont en revanche pas concernées par ces difficultés d'approvisionnement.

La situation est la même chez les revendeurs français

De notre côté, nous avons jeté un coup d’œil aux stocks disponibles sur les sites de e-commerce les plus populaires comme Amazon ou Cdiscount. À notre grande surprise, il est actuellement très compliqué de mettre la main sur une PS4 neuve sur le site français d'Amazon. Seule option possible, opter pour une console reconditionnée vendue tout de même au prix du neuf, soit 349,99 € (pour une PS4 Pro reconditionnée).

Sur Amazon, le constat reste le même. S'il n'y a aucun problème pour acquérir une Xbox Series S, il sera quasiment mission impossible d'ajouter au panier une Xbox One S, puisque la quasi-totalité des packs proposés sont marqués comme “Actuellement indisponible”. La rédaction de Kotaku a essayé, en vain, de joindre Sony et Microsoft pour obtenir des explications sur cette pénurie de consoles old-gen. Nous mettrons à jour cet article en cas de réponse.

Source : Kotaku