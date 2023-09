Nothing : une montre connectée abordable serait présentée ce mois-ci

Par l’intermédiaire de sa marque spécialisée dans les appareils à bas prix, Nothing pourrait présenter sa première montre connectée dès la fin du mois de septembre. On attend aussi des écouteurs et un chargeur USB-C.



Si vous avez entendu parler de la marque Nothing, vous avez sûrement en tête ses deux smartphones, le Nothing Phone 1 et le Nothing Phone 2. Ils ont la particularité de proposer un design unique avec l'utilisation de Leds à l'arrière. Cet été, Carl Pei, PDG du constructeur, annonce la création de CMF by Nothing, une marque qui se consacrera aux appareils abordables, sans sacrifier leur qualité. Ça vous rappelle quelque chose ? C'était le crédo de OnePlus, fondé par le même homme.

CMF n'a pas perdu de temps puisqu'un événement est attendu pour le 26 septembre. On devrait y voir plusieurs produits dont on sait déjà pas mal de chose suite à une fuite de @TechLeaksZone sur X (Twitter). D'abord les Buds Pro, des écouteurs sans fil. Ensuite un chargeur USB-C 65W. Mais c'est surtout la montre connectée qui nous intéresse. Supposément appelée “Watch Pro“, c'est la première smartwatch de Nothing.

Nothing présenterait sa première montre connectée le 26 septembre

Niveau design, le cadran ressemble à celui d'une Apple Watch. Le corps est en aluminium, et le bracelet affiche un orange très voyant. Ce sera d'ailleurs la couleur des autres objets de la marque. L'écran AMOLED ferait 1,96 pouces, pour une luminosité de 600 nits et un taux de rafraîchissement de 50 Hz. Le always-on display serait de la partie également. Un GPS pourrait être intégré à la montre, qui profiterait d'une certification IP68, résistance à l'eau et la poussière. La batterie afficherait 330 mAh. En théorie, la Watch Pro n'embarquerait pas Wear OS de Google.

Le prix attendu est très bas. Converti en euros, le tarif de la montre connectée de CMF by Nothing serait de 50 € seulement. N'oublions pas cependant que c'est Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing Inde, qui annonce la conférence. Il est donc très possible que les produits présentés soient exclusifs à l'Inde. Réponse le 26 septembre.