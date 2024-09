Microsoft a publié l’ISO d’évaluation de Windows 11 24H2, voici comment l’essayer

La nouvelle version de Windows 11 approche. Microsoft vient de rendre disponible l’ISO d’évaluation de Windows 11 24H2 qui permet à tous ceux qui le souhaitent de tester cette mise à jour avant sa sortie officielle prévue pour bientôt.

Microsoft s’apprête à déployer la grande mise à jour annuelle de Windows 11, la version 24H2. Si vous faites partie de ceux qui sont impatients de découvrir ce qu’elle apporte, bonne nouvelle, les images d’évaluation sont déjà disponibles en téléchargement. Ces fichiers ISO vous permettent d'installer et de la tester gratuitement sur votre PC pendant 90 jours. Vous pourrez ainsi explorer en avant-première toutes les nouveautés avant que la version définitive ne soit déployée pour le grand public.

Parmi les versions proposées, on trouve Windows 11 Enterprise, LTSC 2024 (version à support longue durée), mais aussi Windows Server 2025 et Azure Stack HCI. Ces ISO d’évaluation contiennent la mise à jour KB5043080, qui fait passer le système à la version 26100.1742. En plus de nombreuses améliorations, cette version intègre des fonctionnalités comme Copilot, l’assistant intelligent de Microsoft, qui simplifie l’utilisation d’outils comme Word ou Excel. Cette fonctionnalité améliorera l’efficacité de ces applications pour un large éventail d’utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou non.

Vous pouvez tester Windows 11 24H2 avant sa sortie officielle

L’avantage de ces images d’évaluation est de vous permettre d’essayer Windows 11 24H2 bien avant sa sortie officielle, prévue pour le 8 octobre 2024. Un premier déploiement a déjà commencé le 24 septembre 2024 pour les entreprises. Vous pouvez donc, dès maintenant, explorer les nouveautés. Cette mise à jour annuelle de Windows est très attendue, notamment pour ses améliorations en matière de sécurité, de gestion des tâches, mais aussi pour les fonctionnalités liées au jeu vidéo, qui plairont aux amateurs.

Pour tester cette version d’évaluation, vous pouvez télécharger les images ISO directement via les liens officiels. Si vous recherchez des versions dans différentes langues ou adaptées à des environnements spécifiques, le post de Bob Pony sur X ci-dessous propose une liste complète des liens de téléchargement. Cela vous permet d'explorer toutes les variantes et d’essayer la mise à jour en fonction de vos besoins. Ne manquez pas cette occasion de découvrir Windows 11 version 24H2 avant tout le monde, avec des outils toujours plus performants.