La meilleure TV OLED de Samsung arrive en France, voici pourquoi elle va vous intéresser

La disponibilité de la Samsung S95F est imminente en France. Il s'agit tout simplement du modèle OLED le plus ambitieux du constructeur. Les promesses sont belles, mais les prix vont rendre ce produit inaccessible pour beaucoup.

Samsung poursuit ses efforts pour développer sa gamme de téléviseurs OLED. Le constructeur a adopté cette technologie pour ses TV il y a quelques années seulement, bien plus tard que LG ou Sony, préférant avant cela mettre en avant ses propres dalles QLED. Mais la marque sud-coréenne ne cesse de progresser sur l'OLED depuis quelques années, et son nouveau modèle S95F risque bien de s'imposer comme l'un des meilleurs téléviseurs OLED haut de gamme du marché.

La série S95F se décline en quatre tailles d'écran : 55, 65, 77 et 83 pouces. Alors que les S90F et S85F, autres références OLED récentes de Samsung, disposent d'un affichage avec fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz, les S95F montent jusqu'à 165 Hz pour une fluidité encore supérieure.

La S95F est la meilleure TV OLED de Samsung

Le fabricant annonce également un traitement anti-reflet amélioré, ainsi qu'une plus forte luminosité, pouvant atteindre les 2 000 nits. La luminosité est souvent le point faible des écrans OLED, il semble que Samsung ait ici trouvé la parade. Le S95F devrait être l'un, voire le téléviseur OLED le plus lumineux disponible actuellement.

Un nouveau processeur, le NQ4 AI Gen3, fait en outre son apparition. Il optimise le contraste, la luminosité, la profondeur et les couleurs de chaque scène. Avec 128 unités de calcul de réseaux neuronaux (contre 20 sur la génération antérieure), le cerveau du S95F devient bien plus efficace pour les tâches d'IA. Les fonctionnalités Samsung Vision AI servent justement à améliorer l'image (mise à l'échelle des contenus à faible définition, réduction du bruit, lissage des mouvements…) et le son de l'appareil, mais aussi à proposer quelques fonctionnalités avancées.

Parmi elles, nous avons le Cliquer pour chercher. Un bouton spécial de la télécommande permet d'invoquer l'IA pour obtenir des informations sur ce qui est affiché à l'écran, comme la filmographie des acteurs par exemple. C'est l'équivalent du Entourer pour chercher disponible sur les smartphones Galaxy. Une fonction de traduction instantanée (le français est compatible) des sous-titres, une intégration avec la maison connectée SmartThings et le contrôle de la TV avec sa montre Galaxy Watch sont aussi au programme.

Les précommandes de la S95F ouvrent le 23 avril 2025, pour une sortie le 7 mai. Comptez autour de 3 000 euros pour le modèle le moins cher, avec un prix qui monte en même temps que la taille de la diagonale d'écran. Samsung promet sept ans de mises à jour de One UI Tizen.