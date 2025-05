La justice oblige les VPN à bloquer 200 sites pirates en France, grande victoire pour Canal+ et la LFP

Cyberghost, ExpressVPN, NordVPN, ProtonVPN et Surfshark vont devoir bloquer plus de 200 sites pirates en France, suite à une plainte de Canal+ et de la LFP.

Canal+ et la LFP ont obtenu raison. Les principaux fournisseurs de VPN (Cyberghost, ExpressVPN, NordVPN, ProtonVPN et Surfshark) vont être contraints par la justice de bloquer l'accès à 200 noms de domaines illégaux en France, rapporte L'Informé. Il s'agit de plateformes qui diffusent gratuitement des événements sportifs, et notamment du football.

Le tribunal judiciaire de Paris a reconnu des “atteintes graves et répétées aux droits exclusifs” pour les deux acteurs : la LFP en tant que détentrice de droits et Canal+ en tant que diffuseur qui a acquis des droits de diffusion moyennant finance. Dans le cas de la LFP, ce sont 25 sites qui devront être bloqués par les services de VPN, jusqu'à la fin de la saison de Ligue 1 de football. Il ne reste qu'une journée de championnat, mais la décision concerne aussi les matchs de barrages de promotion ou de relégation, ainsi que le Trophée des Champions.

Canal+ et la LFP obtiennent une victoire contre les VPN

En ce qui concerne Canal+, ce sont environ 200 sites qui sont concernés, dont livetv806.me, rojadirectahdenvivo.com, streamsthunder.tv, rojadirectenvivo.me, yalla-shootv.live, directatvhd.me, drakulatv.eu, soccerbite.net, antenasports.ru, sportsbay.dk, sportsbay.dk, nizarstream.com et kooralive.pp.ua. Il s'agit ici de protéger le diffuseur contre le piratage de la Premier League de football, de la Ligue des champions et du Top 14 de rugby.

Cyberghost, ExpressVPN, NordVPN, ProtonVPN et Surfshark sont appelées à mettre en œuvre “toutes mesures propres à empêcher” l'accès à tous ces sites pirates, et cela, dans un délai de trois jours au plus tard, précise le tribunal. Les sociétés derrières les services VPN ont la possibilité de faire appel de cette décision, alors que le temps presse, la dernière journée de Ligue 1, de Premier League et la finale de Ligue des Champions arrivant bientôt.

La procédure contre les fournisseurs de VPN est en route depuis des mois déjà. Ils se sont défendus en avançant que leurs outils sont neutres et qu'ils ne sont pas développés à des fins de piratage. Il y a quelques mois, ils menaçaient même de quitter la France si la justice les obligeait à bloquer des sites web.