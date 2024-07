La Google Pixel Watch 3 va séduire encore plus d’utilisateurs avec ces nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé

Les récentes fuites sur la Google Pixel Watch 3 mettent en avant des améliorations significatives, notamment en matière de luminosité d'écran et de nouvelles fonctionnalités de santé. Cette nouvelle génération de montres connectées proposera des écrans plus grands et plus lumineux.

La Google Pixel Watch 3, prévue pour un lancement le 13 août, promet d'apporter des innovations notables dans le domaine des montres connectées. Cette nouvelle version succède à la Pixel Watch 2 avec des améliorations importantes, tant au niveau du design que des fonctionnalités. Première bonne nouvelle, ce modèle sera plus épais, ce qui laisse supposer que sa batterie plus grande. Elle va donc potentiellement remédier au point faible de la durée de vie de la batterie des modèles précédents.

Selon les dernières fuites, la Pixel Watch 3 sera disponible en deux tailles, 41 mm et 45 mm. Elle offrira aussi des options de connectivité Bluetooth/Wi-Fi et 4G LTE. La montre intégrera la technologie Ultra-Wideband (UWB), qui pourrait permettre des interactions plus précises avec les objets connectés environnants. Cependant, toutes les options de bracelets ne seront pas disponibles pour le modèle 45 mm.

La nouvelle Pixel Watch 3 va introduire le “Morning Brief” pour un récapitulatif de la qualité du sommeil

La Pixel Watch 3 promet une augmentation importante de la surface d'affichage, avec des modèles offrant jusqu'à 40 % d'écran supplémentaire par rapport à la Pixel Watch 2. Cette amélioration est rendue possible par l'utilisation d'écrans Actua, une technologie empruntée au Pixel 8, capable d'atteindre une luminosité maximale de 2000 nits. Ce doublement de la luminosité par rapport à la génération précédente vise à améliorer la lisibilité en extérieur.

Outre l'amélioration de l'affichage, la Pixel Watch 3 va se distinguer par ses nouvelles fonctionnalités de santé, comme les “Advanced Running Metrics”. Celles-ci vont permettre de personnaliser les entraînements cardio et de recevoir des indications en temps réel. La montre introduit également un “Morning Brief” qui résume les données de santé essentielles chaque matin en incluant la qualité du sommeil et un score de préparation physique. Ces fonctionnalités s'ajoutent à une meilleure intégration avec les applications Google et offrent ainsi une montre connectée riche en fonctionnalités et en options de personnalisation.

Source : Android Headlines