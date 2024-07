Surprise pour la Pixel Watch 3, tous les bracelets ne seront pas compatibles avec le modèle 45 mm

À l'approche de l'événement de lancement de Google prévu pour le 13 août, des informations émergent sur la Pixel Watch 3, y compris l'ajout de nouveaux bracelets et des fonctionnalités avancées comme la technologie UWB.

La Pixel Watch 3, qui est le prochain modèle de montre connectée de Google, apportera des améliorations de taille. C’est notamment le cas d’un nouveau modèle de 45 mm et l'intégration de l'Ultra-Wideband (UWB). Cette technologie, déjà est utilisée sur certains appareils Apple. Elle permettrait des interactions plus précises avec l'environnement des utilisateurs, telles que le déverrouillage de portes ou la localisation d'objets.

De récents documents de la FCC nous ont révélé que quatre variantes de la Pixel Watch 3 sont en cours de certification. Elles sont identifiées par les numéros de modèle GBDU9, GRY0E, GG3HH et GGE4J. Ces modèles seront disponibles en deux tailles, 41 mm et 45 mm, chacune avec des versions Bluetooth/Wi-Fi et 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi. Les prix devraient varier entre 399 euros pour le modèle 41 mm Bluetooth/Wi-Fi et 549 euros pour le modèle 45 mm 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi.

La Pixel Watch de 45 mm ne sera pas compatible avec tous les bracelets disponibles

En termes de design, la Pixel Watch 3 conserve donc l'esthétique arrondie emblématique de la série, avec un verre bombé et une couronne numérique sur le côté droit. La nouvelle taille de 45 mm, associée à un écran de 1,45 pouce, promet des effet visuels améliorés. La montre sera également plus épaisse, avec une épaisseur de 13,89 mm, ce qui pourrait indiquer une batterie plus grande et potentiellement une meilleure autonomie, ce qui était un point faible sur les versions précédentes.

Les bracelets disponibles pour la Pixel Watch 3 incluent des classiques comme les Active, Active Sport, et Woven, mais aussi une nouvelle “Performance Loop” qui sera disponible en plusieurs couleurs comme Obsidian et Wintergreen. Cependant, certains ne seront disponibles que pour le modèle 41 mm. Plutôt dommage donc de restreindre les options pour les utilisateurs du modèle 45 mm. Avec ces nouveautés, Google espère non seulement attirer les amateurs de technologie mais aussi rivaliser avec les leaders du marché comme Apple, en offrant une montre connectée riche en fonctionnalités et en options de personnalisation.

Source : androidheadlines