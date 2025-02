La Galaxy Z Fold 7 aurait bien droit au stylet tactile S Pen finalement, mais avec ce changement notable

D'après les dernières rumeurs, Samsung compte bien faire en sorte que le Galaxy Z Fold 7 supporte le stylet tactile S Pen. Il serait différent de celui que l'on connaît sur un point précis.

S Pen ou pas S Pen ? Les rumeurs vont bon train quant au devenir du stylet tactile lancé par Samsung en 2011 avec le tout premier Galaxy Note. Si la gamme n'existe plus depuis 2020, l'accessoire n'a pas disparu et se retrouve encore aujourd'hui sur le Galaxy S25 Ultra. Il est également compatible avec d'autres smartphones de la marque sud-coréenne, comme les pliables Z Fold et Z Flip. Pourtant, les rumeurs concernant le futur Galaxy Z Fold 7 soufflent le chaud et le froid à ce sujet.

Certains disent que le Z Fold 7 ne prendrait plus en charge le S Pen. Ils avancent que l'abandon de certaines fonctionnalités dans celui du S25 Ultra est un signe que Samsung ne veut plus s'embarrasser du stylet en dehors de ces modèles. D'autres pensent au contraire que le S Pen marchera avec le Z Fold 7, mais que la volonté d'affiner le mobile aura des conséquences sur son design. Un autre leaker évoque aujourd'hui la même idée.

Le S Pen du Galaxy Z Fold 7 ne ressemblerait pas à la version actuelle du stylet tactile

Pour rendre le Z Fold 7 plus fin, Samsung pourrait abandonner la technologie EMR présent dans le S Pen depuis le Galaxy Z Fold 3. Elle nécessite une puce relativement volumineuse derrière l'écran de l'appareil. Le stylet passerait alors sur la l'AES, le système utilisé par le Apple Pencil. Résultat : le S Pen serait plus épais que ses précédentes itérations, ce que l'internaute PandaFlashPro avance également.

Cela peut sembler étrange à une époque où les constructeurs semblent obsédés par la finesse, mais dans la mesure où le stylet ne peut pas être intégré au Z Fold 7, cela n'aurait pas d'impact à son niveau. Un S Pen plus épais ne serait pas forcément une mauvaise chose en facilitant sa prise en main globale. Si Samsung ne bouleverse pas son calendrier habituel, la présentation des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 devrait avoir lieu à l'été 2025.