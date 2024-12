Samsung Galaxy Z Fold 7 : un nouveau stylet façon Apple Pencil pourrait affiner le prochain flagship

Samsung envisagerait une évolution technique intéressante pour son prochain smartphone pliable haut de gamme. Selon un rapport du média coréen ETNews, le constructeur pourrait abandonner la technologie EMR (résonance électromagnétique) au profit de la technologie AES (Active Electrostatic) de Wacom pour le Galaxy Z Fold 7, prévu pour 2025.

Depuis le Galaxy Z Fold 3, les modèles pliables de Samsung intègrent un S-Pen utilisant la technologie EMR, qui nécessite un numériseur derrière l'écran pour détecter la pression et l'angle du stylet. Le passage à la technologie AES, similaire à celle utilisée par l'Apple Pencil, permettrait de se débarrasser de ce composant encombrant.

Cette évolution technique pourrait conduire à un appareil significativement plus fin. Pour preuve, le récent Galaxy Z Fold Special Edition (SE), dépourvu de numériseur, est déjà 1,5 mm plus mince que le Galaxy Z Fold 6. Cette réduction d'épaisseur représenterait un avantage considérable pour un appareil pliable. Cela le placerait peut-être enfin à la hauteur des smartphones pliables chinois, traditionnellement plus fins.

Lire également – Honor travaille sur un smartphone démesuré pliant dans plusieurs directions

Cette réduction d’épaisseur ne se fera pas sans compromis

Cependant, ce changement technologique s'accompagnerait de quelques compromis. Le nouveau stylet serait plus volumineux et ne pourrait de toute façon pas être intégré au smartphone. Il nécessiterait également une batterie rechargeable, à l'instar de l'Apple Pencil, contrairement au S-Pen actuel qui ne requiert une charge que pour ses fonctionnalités Bluetooth.

Les dimensions potentielles du Galaxy Z Fold7 pourraient s'aligner sur celles du modèle SE, soit 10,6 mm d'épaisseur une fois plié et 4,9 mm déplié. Samsung devrait prendre sa décision concernant cette nouvelle technologie début 2025, selon les sources industrielles citées par ETNews. Il ne reste plus qu’à patienter pour en savoir davantage.

Ce qui est sûr, c’est que cette évolution technique marquerait un tournant important dans la conception des smartphones pliables de Samsung, privilégiant la finesse au détriment de l'intégration du stylet. Toutefois, cette approche ne devrait pas être étendue à la série Galaxy S Ultra, où le logement du stylet reste un élément distinctif important. Mais peut-être que Samsung envisagera de se séparer du stylet sur sa série Ultra au cours des prochaines années ?