Dreame lance le L10 Prime, un robot aspirateur-laveur avec une station de vidange très complète

Dreame est parvenu à se faire un nom dans le domaine des robots aspirateurs grâce à des appareils performants aux prix très étudiés. La marque chinoise lance aujourd’hui un robot aspirateur-laveur avec une station de recharge et de lavage.

La compagnie chinoise présente aujourd’hui un nouveau produit bien plus complet : le L10 Prime, qui a tout pour devenir l'un des meilleurs robots aspirateur-laveur de sol, sur le papier tout du moins. Dans les propres termes de Dreame, « le L10 Prime combine la puissance d’un aspirateur haut de gamme et la performance des serpillières rotatives dans un appareil ménager automatisé tout-en-un conçu pour faciliter son utilisation au quotidien ».

Qu’est-ce que le L10 Prime apporte de plus par rapport à ses prédécesseurs ? Dreame promet « une expérience de nettoyage améliorée », avec une fonction d’autoélévation de 7 mm, qui lui permet de franchir plus facilement certains pas de porte ou d’aspirer les tapis sans s’emmêler les brosses ou abîmer le mobilier. La partie lavage est prise en charge par deux serpillières rotatives qui, grâce à une pression accrue sur le sol, viennent à bout des taches, liquides et autres saletés les plus tenaces, sur tous les types de sols.

Le L10 Prime est performant en aspiration comme en lavage, et facile d'entretien

Au niveau de la puissance d’aspiration, on ne notera pas de changement notable par rapport aux autres robots de la marque. Avec une pression de 4000 Pa, le L10 Prime ramassera les impuretés sans difficulté. Les stations de recharge et de vidange sont des accessoires désormais indispensables si vous souhaitez minimiser la corvée d’entretien manuel de votre robot aspirateur-laveur.

Le L10 Prime contient un réservoir d’eau de 2,5 litres qui « se remplit automatiquement pour un nettoyage ininterrompu ». Il refera le plein sans intervention humaine grâce à sa base équipée d’un système d’autoremplissage. Cerise sur le robot, la station nettoie elle-même les serpillières, et le plateau de lavage est lui-même amovible afin de faciliter son nettoyage. Le L10 Prime est disponible sur les boutiques en ligne et en magasin. Il se veut plutôt abordable avec un prix public conseillé de 599 €.