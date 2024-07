La Fnac casse le prix d’une TV QLED Samsung avec 200€ de remise pour les soldes d’été !

Vous cherchez une grande TV de qualité à un prix abordable ? Pour les soldes d'été, la Fnac vous propose la TV Samsung Neo QLED TQ65QN90C avec une remise de -200€ ! On vous détaille l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

Profitez de la TV Samsung Neo QLED TQ65QN90C à prix réduit chez la Fnac ! Exceptionnellement, elle est disponible à 1199€ au lieu de 1399€. Une remise de 200€ qui vous permet de plonger dans l'univers de la haute définition et d'un son immersif sans vous ruiner.

La Samsung Neo QLED TQ65QN90C : le cinéma grandeur nature chez vous

La Samsung Neo QLED TQ65QN90C est plus qu'une simple télévision. Avec ses nombreuses technologies avancées, elle vous offre une expérience visuelle et sonore impressionnante, directement dans votre salon. Ce modèle 4K se distingue par ses Quantum Mini LED, qui contrôlent la lumière avec précision pour des contrastes profonds et des images détaillées. Le Neural Quantum Processeur 4K, grâce à l'intelligence artificielle, garantit une qualité 4K UHD, peu importe la source de votre contenu.

Côté son, la Samsung Neo QLED TQ65QN90C propose des technologies avancées pour une immersion totale. L'OTS+ (Object Tracking Sound) produit un son 3D en suivant l'action à l'écran, tandis que la fonction Q-Symphony synchronise les haut-parleurs de la TV avec votre barre de son Q-Series pour une expérience audio enrichie. Le Dolby Atmos® sans fil ajoute une dimension sonore claire et profonde.

Technologie et performances

Les Quantum Mini LED du Samsung Neo QLED TQ65QN90C assurent une qualité d'image exceptionnelle, avec des contrastes précis et une luminosité optimale. Le Neural Quantum Processeur 4K améliore chaque image grâce à l'intelligence artificielle, offrant une qualité 4K UHD, même pour les contenus de moindre résolution.

L'OTS+ (Object Tracking Sound) crée un effet sonore 3D en suivant l'action à l'écran, ajoutant une dimension réaliste à votre expérience de visionnage. La technologie Q-Symphony permet une synchronisation parfaite entre les haut-parleurs de la TV et la barre de son, pour un son riche et enveloppant. Enfin, le Dolby Atmos® sans fil garantit une diffusion sonore claire et profonde, sans câbles encombrants.

Tout savoir sur la TV Samsung Neo QLED TQ65QN90C

Avec cette promotion de 200€ chez la Fnac, c'est le moment idéal pour investir dans une télévision offrant une qualité d'image et de son remarquable. Ne manquez pas cette offre pour transformer votre salon en véritable espace de divertissement.