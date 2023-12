La fibre de Google à 20 Gb/s arrive avec du Wi-Fi 7 à un tarif exorbitant

Google s'apprête à déployer son service internet à très haut débit offrant aux utilisateurs un débit impressionnant de 20 Gb/s, mais ce service ne sera pour l’instant disponible que dans quelques villes.

En octobre, Google a annoncé pour la première fois qu'il proposerait des débits de 20 Gb/s via son service Google Fiber. Aujourd'hui, l'entreprise a annoncé que le nouveau plan 20 Gig est maintenant disponible dans certaines villes compatibles avec les services Google Fiber, mais c’est surtout son tarif qui pourrait en décourager plus d’un.

Comme les autres équipements compatibles Wi-Fi 7 actuellement disponibles sur le marché, il fallait s’attendre à un tarif élevé. Google annonce que son abonnement mensuel sera proposé à pas moins de 250 dollars par mois aux utilisateurs, soit bien plus que les autres forfaits de la société.

Google Fiber déploie ses offres à 20 Gb/s, mais pas pour tous

Le service internet 20Gbps de Google, facilité par les laboratoires GFiber de Google, se positionne à l'avant-garde de la connectivité résidentielle. Le déploiement initial couvrira des régions spécifiques, notamment Kansas City, la Caroline du Nord (région du Triangle), l'Arizona et l'Iowa. Cette offre à haut débit coïncide avec les améliorations considérables apportées par Google à son infrastructure, avec le déploiement de réseaux optiques passifs (PON) Nokia 25G à la pointe de la technologie, qui se connectent directement aux domiciles des clients.

À titre de comparaison, Google a récemment mis à disposition son service internet à 5 Gbps à 125 dollars par mois à Huntsville, en Alabama, avec des déploiements antérieurs limités dans des endroits tels que Kansas City, West Des Moines, et la zone métropolitaine de Salt Lake City. En outre, l'entreprise propose un service internet à 8 Gbps à 150 dollars par mois, annoncé pour la première fois l'année dernière. Notez aussi que le niveau gigabit de Google Fiber conserve son prix de 70 dollars par mois, le même prix depuis son lancement à Kansas City en 2012.

Alors que les services 5Gbps et 8Gbps étaient destinés à faciliter les téléchargements simultanés de fichiers et les expériences internet en temps quasi réel, le niveau 20Gbps propulse la connectivité vers de nouveaux sommets. Google promet des connexions simultanées de plusieurs gigas sur plusieurs étages grâce à l'inclusion de matériel Wi-Fi 7, repoussant ainsi les limites des capacités internet résidentielles. On espère vivement que Google lancera un jour son service GFiber en France.