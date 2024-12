La dernière mise à jour de Windows 11 fait complètement planter les PC, voici comment vous en protéger

La dernière mise à jour de Windows 11 pose de sérieux problèmes à de nombreux utilisateurs. Entre erreurs d’installation, chutes de performances et écrans bleus, le bilan est préoccupant. En attendant un correctif, quelques solutions temporaires existent.

La mise à jour d’octobre 24H2 de Windows 11 avait déjà semé la pagaille, avec de nombreux bugs affectant certaines applications, dont VoiceMeeter, qui entraînait des écrans bleus à répétition. Microsoft avait même suspendu son déploiement sur certains appareils pour limiter les dégâts. Aujourd’hui, l’histoire semble se répéter avec la mise à niveau KB5048667 qui sème le chaos chez de nombreux utilisateurs. En plus des erreurs d’installation fréquentes, des problèmes de performances et de stabilité viennent s’ajouter à la liste des dysfonctionnements signalés.

Parmi les soucis les plus courants de cette mise à jour de Windows 11, plusieurs utilisateurs évoquent des codes d’erreur comme 0x800f081f et 0x80070302 lors du téléchargement ou de l’installation. Dans certains cas, la mise à jour échoue totalement, malgré plusieurs tentatives, tandis que pour d’autres, le processus traîne en longueur. Mais même lorsque l’installation aboutit, des symptômes alarmants apparaissent : ralentissements dans les jeux et les applications, surchauffe du processeur et bugs graphiques dans l’explorateur de fichiers ou les plateformes de streaming comme Netflix et Prime Video.

La mise à jour KB5048667 provoque de nombreux bugs sur Windows 11

L’un des problèmes les plus graves concerne les écrans bleus de la mort qui surviennent aléatoirement sur certains appareils, et qui rendent parfois le redémarrage impossible. Plusieurs utilisateurs pointent du doigt un possible bug du planificateur des tâches, qui pourrait causer une charge excessive du processeur. En conséquence, certains PC subissent une hausse anormale de la température, et cela affecte directement les performances. Pour certains, la situation revient à la normale après un simple redémarrage, mais les ralentissements finissent par réapparaître.

Face à cette situation, Microsoft reste silencieux et laisse les utilisateurs chercher des solutions temporaires par eux-mêmes. Parmi les mesures recommandées, il est possible de désinstaller la mise à jour KB5048667 via Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour, ce qui peut résoudre les principaux dysfonctionnements. Désactiver le démarrage rapide dans les options d’alimentation ou ajuster le mode de performance peut également limiter les problèmes de surchauffe et de lenteur. En attendant un correctif officiel, il est conseillé de retarder son installation et de signaler les bugs sur les forums pour inciter la société à agir rapidement.