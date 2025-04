La Chine riposte aux taxes américaines avec des droits de douane à 84 %, l’Empire du Milieu contre-attaque de nouveau

Après les nouvelles taxes décidées par Donald Trump, Pékin vient d’annoncer une réponse tout aussi brutale. Les produits américains seront désormais surtaxés à hauteur de 84 %. Un choc commercial qui risque de faire grimper les prix dans le secteur tech.

L’escalade commerciale entre les États-Unis et la Chine franchit un nouveau cap. Alors que les nouvelles taxes américaines sont entrées en vigueur aujourd’hui, Pékin annonce une réplique immédiate. Les produits américains seront désormais soumis à une surtaxe de 84 %, équivalente à celle imposée par Washington sur les importations chinoises. Cette réponse pourrait avoir des conséquences durables sur les prix des produits technologiques, notamment pour les smartphones, consoles et ordinateurs fabriqués ou assemblés dans ce pays.

Dans le détail, la Chine applique une taxe de 50 % qui s’ajoute à une précédente hausse de 34 %. De plus, Pékin a ajouté 12 entreprises américaines à sa liste de contrôle des exportations. Cela signifie que certains composants à double usage — civil et militaire — ne pourront plus leur être expédiés. Cette décision intervient seulement quelques jours après que Donald Trump a renforcé unilatéralement les droits de douane sur plusieurs pays, y compris ses alliés. Pour rappel, les États-Unis appliquent désormais jusqu’à 104 % de taxes cumulées sur certains produits chinois.

Les nouvelles taxes font déjà grimper les prix des appareils électroniques

Ce nouvel affrontement s’inscrit dans un contexte de démondialisation accélérée. Comme nous le soulignions récemment, les surtaxes américaines et les représailles qui s’enchaînent rendent les produits tech beaucoup plus vulnérables à l’inflation. Apple, par exemple, avait déjà pris des mesures d’urgence en affrétant des avions pour contourner la hausse avant son entrée en vigueur. Mais ces solutions temporaires ne pourront pas durer. Les futurs iPhone 17, largement produits en Chine, pourraient coûter jusqu’à 40 % plus cher selon certaines estimations. En Europe, on s’attend à des hausses progressives des prix sur l’ensemble des produits importés depuis les États-Unis ou impactés par leur chaîne logistique.

L’Union européenne a elle aussi décidé de réagir. Ce mercredi 9 avril, Bruxelles vient de valider un plan visant 20 milliards d’euros de produits américains. Des secteurs comme l’agroalimentaire, les textiles, les plastiques, les équipements électriques ou encore les motos sont directement concernés. Une partie des surtaxes entrera en vigueur dès le 15 avril, le reste suivra dans les mois à venir. Ces mesures pourraient à terme inclure les produits technologiques, en particulier si Washington maintient ses droits sur l’acier, l’aluminium ou l’automobile. Les tarifs pourraient donc grimper sur certains produits américains vendus en euros, notamment les ordinateurs et accessoires.

En attendant, les fabricants et revendeurs de produits tech doivent composer avec une instabilité commerciale grandissante. Les utilisateurs risquent de voir leurs factures grimper, ou devoir se tourner vers des alternatives moins touchées. La tendance au reconditionné, ou au rallongement de la durée de vie des appareils, pourrait encore s’accélérer.