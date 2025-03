iPhone 17 : les maquettes dévoilées, voici le premier aperçu complet de la future série d’Apple

Des maquettes des quatre modèles d'iPhone 17 viennent de faire surface, et elles nous en disent long sur ce qui nous attend. Du plus fin au plus épais, du plus classique au plus innovant, découvrez les nouveaux designs de la prochaine génération d'iPhone.

De nouvelles images de maquettes des quatre modèles d'iPhone 17 viennent d'être divulguées, offrant ce qui pourrait être notre meilleur aperçu à ce jour de la prochaine génération de smartphones Apple. Ces dummy units, partagées par le célèbre leaker Sonny Dickson, révèlent des détails intéressants sur le design et les dimensions de chaque modèle de la gamme.

Ces maquettes, bien que non fonctionnelles, sont généralement créées à partir de schémas issus de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Elles permettent aux fabricants d'accessoires de préparer leurs produits en amont du lancement officiel, prévu pour septembre prochain.

Un quatuor aux personnalités distinctes

Cette année, chaque modèle semble avoir des caractéristiques uniques :

iPhone 17 : Fidèle à ses prédécesseurs, il conserve un design familier avec deux capteurs photo verticaux dans un module en forme de pilule. Ses dimensions seraient de 149,62 mm x 71,46 mm x 7,96 mm.

Fidèle à ses prédécesseurs, il conserve un design familier avec deux capteurs photo verticaux dans un module en forme de pilule. Ses dimensions seraient de 149,62 mm x 71,46 mm x 7,96 mm. iPhone 17 Air : La grande nouveauté de cette année, remplaçant l'iPhone 16 Plus. Son design ultra-fin (seulement 5,65 mm d'épaisseur) le distingue nettement des autres modèles. Il arbore un unique capteur photo intégré dans une bande horizontale rappelant le style des Google Pixel.

: La grande nouveauté de cette année, remplaçant l'iPhone 16 Plus. Son design ultra-fin (seulement 5,65 mm d'épaisseur) le distingue nettement des autres modèles. Il arbore un unique capteur photo intégré dans une bande horizontale rappelant le style des Google Pixel. iPhone 17 Pro : Il adopte un nouveau design avec un module photo s'étendant sur toute la largeur de l'appareil. Les trois capteurs sont disposés en triangle sur la gauche, tandis que le flash, le microphone et le LiDAR sont déplacés sur la droite. Ses dimensions seraient de 149,63 mm x 71,44 mm x 8,75 mm.

: Il adopte un nouveau design avec un module photo s'étendant sur toute la largeur de l'appareil. Les trois capteurs sont disposés en triangle sur la gauche, tandis que le flash, le microphone et le LiDAR sont déplacés sur la droite. Ses dimensions seraient de 149,63 mm x 71,44 mm x 8,75 mm. iPhone 17 Pro Max : Potentiellement renommé « iPhone 17 Ultra », il reprend le design du Pro dans un format plus grand. Ses dimensions atteindraient 163,04 mm x 77,59 mm x 8,75 mm.

Ces maquettes confirment plusieurs rumeurs circulant depuis des mois, notamment concernant le redesign majeur des modèles Pro et l'introduction de l'iPhone 17 Air ultra-fin. Malgré sa finesse extrême, l'iPhone 17 Air semble conserver la compatibilité MagSafe, contrairement à certaines spéculations. Cependant, sa conception pourrait poser des défis en termes d'autonomie et de durabilité. Les modèles Pro, quant à eux, semblent légèrement plus épais que leurs prédécesseurs, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la capacité de la batterie.