Un mois avant le Black Friday, la carte Fnac+ est à bas prix

C'est un bon plan qui tombe au bon moment pour celles et ceux qui souhaitent se procurer la carte Fnac+ à bas prix ! À l'occasion d'une offre à durée limitée, la célèbre carte de fidélité du groupe Fnac/Darty est à moins de 5 euros seulement.

L'édition 2022 du Black Friday se tiendra le vendredi 25 novembre prochain. Un mois avant l'événement commercial, l'enseigne Fnac propose une réduction de 10 euros sur l'achat de sa carte de fidélité.

Jusqu'au dimanche 23 octobre 2022, la carte Fnac+ est vendue au prix de 4,99 euros au lieu de 14,99 euros ; ce qui permet d'être abonné pendant une durée d'un an. À l'issue de la période promotionnelle de 12 mois, l'abonnement peut être reconduit automatiquement, par période d’un an, au tarif alors en vigueur auprès de la Fnac (sauf résiliation). Enfin, l'offre est valable pour tous les nouveaux adhérents, pour tous les adhérents Fnac en cours de validité ou pour les clients Fnac+ en période de renouvellement.

Concernant les avantages de la carte Fnac+, on notera essentiellement la livraison gratuite en illimité chez Fnac/Darty en 1 jour ouvré, des offres et de remises exclusives, des euros cumulés valables chez Fnac & Darty ou bien encore jusqu'à 35% de réduction chez plus de 70 partenaires.