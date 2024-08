La CAF victime d’une nouvelle cyberattaque, les données de 60 000 personnes seraient dans la nature

D'après des informations de l'expert en sécurité informatique Damien Bancal, un pirate aurait réussi à s'emparer des données de plus de 60 000 comptes de la CAF.

Coup dur pour la Caisse d'allocations familiales. Si l'on en croit les dernières informations de l'expert en sécurité Damien Bancal (ndlr : fondateur de Zataz, site d'informations spécialisé en cybersécurité), la CAF a été une nouvelle fois victime d'une cyberattaque.

D'après ses dires, un pirate serait parvenu à s'emparer des données de plus de 60 000 comptes français de la CAF. Dans cette base de données à vendre au plus offrant, on trouverait notamment le numéro de sécurité social lié à chaque compte. Pour rappel, cette série de 13 chiffres (affichée notamment sur votre carte vitale) est un identifiant essentiel pour accéder à de nombreux services de l'Etat. Il permet bien entendu de se connecter sur le portail en ligne de la CAF, une fois associé à votre mot de passe personnel.

60 000 comptes de la CAF compromis

Là où le bât blesse, c'est que ce pirate aurait justement réussi à dégoter les mots de passe liés à chaque numéro de sécurité sociale. Avec ces deux clés en main, un individu mal intentionné peut se connecter sans difficulté au comptes de la CAF concernés par cette fuite. Une fois dans la place, un pirate peut consulter de nombreuses informations sensibles vous concernant :

vos attestations de droits et vos paiements

votre situation familiale et professionnelle

l'identité de vos enfants et personnes à charge

votre adresse postale

votre adresse mail et votre numéro de téléphone portable et fixe

vos coordonnées bancaires

Plus grave encore, rien ne l'empêche de modifier vos coordonnées bancaires justement pour détourner vos allocations… En outre, il peut également se servir des données précédemment citées pour mener des opérations de phishing contre vous par exemple. Avec de telles informations en poche, il est facile de se faire passer pour la CAF dans un faux mail, toujours dans le but d'obtenir un paiement ou davantage de données.

Modifiez rapidement votre mot de passe

Selon les précisions de Damian Bancal, les données relatives à ces 60 000 comptes ont été récupérées via des malwares spécialisés dans la collecte d'informations, des infostealers. Face à cette nouvelle fuite, nous vous recommandons de modifier rapidement votre mot de passe utilisé pour accéder à la CAF. Dans l'idéal, essayez plutôt de vous connecter via des services sécurisés comme France Connect ou l'Identité numérique de la Poste par exemple.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la CAF est victime d'une cyber-attaque. En février 2024, le groupe de pirates LulzSec a réussi à voler les données de plus de 600 000 comptes de la CAF.

Source : Zataz