CAF : ce faux mail est une escroquerie, ne cliquez pas sur le lien !

La CAF alerte ses utilisateurs d'une nouvelle campagne de phishing. En effet, des escrocs exploitent l'image de la caisse d'allocations familiales pour tenter d'arnaquer les utilisateurs. Ils envoient de faux mails concernant la prime d'inflation lancé il y a peu par le gouvernement. Le but est ici de s'emparer de vos informations personnelles.

Le phishing reste l'une des méthodes les plus appréciées par les escrocs et les pirates. Depuis plusieurs années maintenant, les arnaqueurs de tout bord ont pris pour habitude de détourner l'image et le site de certaines institutions gouvernementales, comme la Gendarmerie nationale ou encore la caisse d'allocations familiales.

Et justement, la CAF vient de mettre en garde les utilisateurs contre une nouvelle campagne de phishing. En effet, des faux mails concernant la prime inflation du gouvernement sont actuellement envoyés aux utilisateurs. “Un faux courriel CAF vous invite à compléter un formulaire pour recevoir l'indemnité inflation”, prévient l'organisme dans une publication officielle.

Dans ce formulaire, les escrocs exploitent la prime inflation lancée par le gouvernement pour aider les citoyens français à surmonter la hausse généralisée des prix. Dans ce mail, les arnaqueurs évoquent une prime d'un montant de 387 €… Rappelons que ce n'est pas du tout le bon prix, puisque l'aide en question est en réalité de 100 €.

La CAF met en garde contre une arnaque à la prime inflation

Vous l'aurez compris, les escrocs ont volontairement gonflé la somme pour vous inciter à remplir le fameux formulaire. Bien évidemment, la CAF vous déconseille fortement de cliquer sur le lien contenu dans le mail. L'objectif est ici de récupérer vos informations personnelles comme votre adresse mail, vos coordonnées téléphoniques ou encore vos numéros de carte vitale. Sur le site de la CAF, l'organisme partage plusieurs marches à suivre lorsque vous avez reçu un message frauduleux de ce type :

Contactez votre CAF en cas de doute sur l'authenticité du message

Ne répondez pas au message frauduleux, ne remplissez pas les données demandées et n'appelez pas le numéro de téléphone suspect

Ne cliquez pas sur les liens ni sur les boutons du courriel frauduleux, et n'ouvrez pas les pièces jointes

Par ailleurs, la CAF vous invite à lutter contre le piratage informatique en signalant l'adresse du site frauduleux sur la page suivante : https//phishing-initiative.fr. Pour rappel, les arnaques du compte personnel de formation ont également explosé ces dernières semaines. Dans notre article, nous expliquons comment reconnaître et déjouer les escroqueries du CPF.