JLab JBuds Party : cette enceinte bluetooth compacte et puissante chute à moins de 30 € pour seulement quelques heures !

Si vous cherchez une enceinte sans fil de qualité et vraiment pas chère, vous êtes au bon endroit. La JLab JBuds Party offre une autonomie de 12 heures, une puissance de 30W et un éclairage RGB synchronisé avec la musique. Et elle voit son prix chuter de 57% pendant les Jours Flash Prime sur Amazon.

JLab JBuds Party

Il existe un grand nombre de modèles différents d’enceintes portables sur le marché. Bien souvent, il faut débourser au moins 100 euros pour trouver un modèle de qualité. Pourtant, il est actuellement possible de trouver une petite pépite méconnue en promotion pour moins de 30 euros.

Cette enceinte nomade au rapport qualité-prix hallucinant, c’est la JLab JBuds Party. Son prix habituel est de 69,99 euros. Mais jusqu’à ce soir, elle s’affiche exceptionnellement à seulement 29,99 euros sur Amazon. Petit détail qui a son importance : pour en profiter il faut être membre Prime. Mais vous pouvez aussi en profiter gratuitement si vous souscrivez à l’offre d’essai de 30 jours au programme Amazon Prime. Vous pourrez ainsi économiser un mois d’abonnement Prime et 40 euros sur votre nouvelle enceinte. Que demander de plus ?

Une enceinte nomade puissante et endurante à moins de 30 euros, c’est une affaire !

L’enceinte portable JLab JBuds Party offre un format compact, facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Vous pourrez ainsi l’emporter partout avec vous. Et avec la certification IP56, elle ne craindra ni la poussière, ni les éclaboussures. Avec son autonomie qui peut atteindre 12 heures d’utilisation sans lumière RGB et 10 heures avec, vous pourrez l’emporter sans souci pour toute la journée, ou bien pour faire la fête toute la nuit sans craindre qu’elle s’éteigne au milieu d’un morceau.

D’un point de vue rendu sonore, vous avez une expérience riche et équilibrée avec des basses bien présentes mais qui n’écrasent ni les aigus ni les mediums. Pour se faire, elle embarque deux haut-parleurs full-range de 2,5 pouces et deux woofers passifs de 2 pouces. Vous pourrez ainsi profiter d’une puissance de 30W. Et si vous voulez une expérience encore plus impressionnante, vous pouvez synchroniser jusqu’à 100 enceintes grâce à la technologie Multi-Enceintes LabSync.

Cerise sur le gâteau, la JLab JBuds Party est aussi équipée d’un éclairage RGB sous la forme d’un anneau qui fait tout le tour de l’enceinte. En le synchronisant avec la musique, vous aurez une expérience visuelle et sonore très agréable. Vous pouvez même personnaliser les couleurs, les motifs et la fréquence d’affichage via l’app dédiée.

Pour aller plus loin, voici notre sélection des meilleures offres des Jours Flash Prime sur Amazon


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