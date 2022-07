Jacquie et Michel : le site porno risque à son tour le blocage en France

C’est au tour de Jacquie et Michel d’être dans le viseur de l’Arcom. Après Pornhub et plusieurs autres sites pornographiques français, l’autorité de régulation reproche à la plateforme de ne pas empêcher assez efficacement les mineurs de consulter du contenu pour adulte. Elle exige ainsi qu’un meilleur barrage soit mis en place, faute de quoi les opérateurs devront bloquer l’accès au site.

C’est un feuilleton qui dure des mois. Depuis la mise en vigueur de la loi contre les violences conjugales de juillet 2020, les sites pornographiques ont obligation de mettre en place un processus de vérification de l’âge pour empêcher les mineurs de se rendre sur leurs plateformes, faute de quoi celles-ci risquent le blocage pur et simple en France. Seulement voilà, cette obligation pose des problèmes aux éditeurs des sites en question, ce qui a entraîné une bataille juridique aux multiples rebondissements.

Alors que les autorités vont statuer sur le sort de Pornhub et de plusieurs de ses acolytes le 6 septembre prochain, l’Arcom, l’organisme chargé (entre autres) de s’assurer du contrôle de l’âge sur les sites pornographiques, a une nouvelle cible dans son viseur : Jacquie et Michel. Pourtant, le site n’est pas le plus mauvais élève de tous. En effet, cela fait déjà quelque temps que ce dernier propose sa propre solution de vérification de l’âge des visiteurs, baptisée My18Pass.

Jacquie et Michel pourrait bientôt être bloqué en France

Son fonctionnement est relativement simple : pour accéder au site, l’utilisateur doit entrer les coordonnées de sa carte bancaire, ce qui est censé prouver qu’il est bien majeur. Particulièrement fier de sa technologie, Arès, l’un des deux éditeurs de Jacquie et Michel, la commercialise même à d’autres sites réglementés, notamment liés à la vente d’alcool ou de jeux d’argent.

Toutefois, Arès ne semble pas avoir pris en compte la possibilité d’obtenir une carte bancaire avant ses 18 ans. Ainsi, comme le souligne l’Arcom, « le procédé technique mis en place […] n’est pas fiable dans la mesure où l’utilisation d’informations relatives à une carte bancaire dont le titulaire est mineur permet la création d’un compte My18Pass ». Autrement dit, n’importe quel adolescent muni de sa propre carte bancaire peut se rendre sans problème sur Jacquie et Michel.

Mise en demeure par l’Arcom, la plateforme est donc désormais sommée de proposer rapidement une solution jugée plus efficace, faute de quoi elle s’expose une nouvelle fois au blocage par les FAI. Comme le rappellent nos confrères de Numerama, cette affaire survient dans une période particulièrement trouble pour Jacquie et Michel, mis en cause pour des affaires de viol, violences sexuelles et proxénétisme suite à une enquête de Mediapart.