Où acheter les iPhone XS et XS Max pas chers : les meilleures offres

Les iPhone XS, XS Max sont disponibles à l’achat en France. Pour vous offrir ces 2 iPhone 2018, vous devez vous rendre sur le site d’un revendeur agréé, comme la Fnac ou Darty. Découvrez les meilleurs prix en 2020 en France et les liens pour acheter votre iPhone au meilleur prix du marché.

Lors d’une keynote très attendue, Tim Cook, l’actuel PDG d’Apple, a levé le voile sur une toute nouvelle gamme d’iPhone : l‘iPhone XR, un modèle « budget » plus accessible grâce à son écran LCD et sa fiche technique allégée, l’iPhone XS, un iPhone X amélioré, et l’immense iPhone XS Max, un smartphone doté d’un écran OLED de 6,5 pouces.

Où acheter les iPhone XS et XS Max au meilleur prix en France ?

La firme américaine a décidé de diversifier sa gamme : on trouve ainsi un iPhone XR moins cher, qui succède à l’iPhone 8/8 Plus, et deux déclinaisons de l’iPhone X. On y retrouve ainsi un écran OLED Super Retina surmonté d’une encoche, un SOC A12 Bionic, qui met une claque à la concurrence Android, et 4Go de mémoire vive, une première sur un iPhone.

Tous les modèles sont équipés de la fameuse reconnaissance faciale Face ID et disent définitivement adieu au capteur d'empreintes digitales Touch ID. L’iPhone XS est vendu au meilleur prix à 679€, dur Rue du Commerce. L’iPhone XS Max est quant à lui proposé au meilleur tarif à 899€. Les deux smartphones sont proposés en déclinaison avec 512Go de stockage interne. Cette variante fait évidemment décoller le prix des deux iPhone jusqu’à 1099€ et 1299€.

Acheter l’iPhone XS (699€) XS Max (1159€) chez Boulanger

Acheter l’iPhone XS (649.99€ vendeur tiers) XS Max (899€) chez Cdiscount

Acheter l’iPhone XS (699€) XS Max (1159€) chez Darty

Acheter l’iPhone XS (699€) chez la Fnac

Acheter l’iPhone XS (679€) XS Max (1299€) chez Rue du Commerce

Où acheter les iPhone XS et XS Max au meilleur prix chez votre opérateur ?

Les iPhone XS/XS Max sont aussi disponibles chez votre opérateur. A ce niveau là, Sosh et Orange proposent une petite réduction à l’achat permettant d’avoir l’iPhone XS à 719 €. Si vous préférez acheter votre précieux avec abonnement, optez plutôt pour SFR.

Acheter l’iPhone XS 512 Go (1299€) chez Bouygues Télécom

Acheter iPhone XS 64Go (719.90€) chez Orange

Acheter l’iPhone XS 256 Go (849€) et XS Max 256Go (999€) chez SFR

Acheter l’iPhone XS (719€) chez Sosh

L’iPhone XS/XS Max est sorti le 21 septembre 2018 en France et dans le reste du monde. Alors, vous êtes tenté ? Pour quel modèle pourriez-vous craquer ?

Quelles différences entre l’iPhone XS et XS Max ?

Il n’y a pas beaucoup de différences entre l’iPhone XS Max et l’iPhone X en dehors de l’écran plus imposant du premier et sa meilleure batterie. Les deux smartphone bénéficient des mêmes composants : processeur, technologies d’écran, capteurs photo, reconnaissance faciale, etc. Si pour vous la taille ne compte pas, c’est le modèle à choisir d’autant qu’il est moins cher : à partir de 679 €.