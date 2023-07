iPhone : Apple déploie une nouvelle mise à jour de sécurité après la découverte d’un bug

Apple a sorti en urgence un correctif qui vient résoudre un bug découvert dans sa dernière mise à jour de sécurité. Les utilisateurs sont donc invités à l’installer le plus rapidement possible pour éviter tout problème.

Apple a déployé une nouvelle mise à jour de sécurité rapide suite à la découverte d'un bug dans sa dernière version logicielle. La société avait déjà publié iOS 16.5.1 (a), iPadOS 16.5.1 (a) et macOS 13.4.1 (a) en début de semaine pour corriger une vulnérabilité liée au traitement du contenu web qui pouvait potentiellement conduire à une exécution de code arbitraire.

Cependant, les utilisateurs qui ont installé la mise à jour ont rapidement rencontré un bug provoquant l'affichage incorrect du contenu de certains sites web. Le déploiement avait donc été stoppé, et les utilisateurs avaient été invités à désinstaller la mise à jour. Désormais, une nouvelle version est disponible pour corriger le problème.

Une nouvelle mise à jour de sécurité est déployée

Pour résoudre le bug, Apple a publié iOS 16.5.1 (c), iPadOS 16.5.1 (c) et macOS 13.4.1 (c). Les utilisateurs qui ont rencontré le problème d'affichage peuvent également choisir de supprimer la réponse rapide de sécurité et d'attendre la prochaine mise à jour iOS 16.6, qui inclura la correction nécessaire.

Pour supprimer la mise à jour Rapid Security Response, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent se rendre dans Réglages > À propos de > Version iOS, puis appuyer sur “Supprimer Security Response”. Sur Mac, les utilisateurs doivent sélectionner le menu Apple > À propos de ce Mac, cliquer sur Plus d'informations, et sous macOS, cliquer sur le bouton Info (i) à côté du numéro de version. De là, ils peuvent cliquer sur “Supprimer et redémarrer” pour confirmer l'action.

Par défaut, les appareils sont configurés pour permettre l'application automatique des versions Rapid Security Response et inviter les utilisateurs à redémarrer leur appareil si nécessaire. Pour vérifier les paramètres de l'appareil, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour du logiciel > Mises à jour automatiques et s'assurer que l'option “Réponses de sécurité et fichiers système” est activée. Sur Mac, les utilisateurs doivent sélectionner le menu Pomme > Préférences Système, cliquer sur Général, choisir Mise à jour logicielle et confirmer que l'option “Installer les réponses de sécurité et les fichiers système” est activée. Apple devrait donc vous proposer directement les nouveaux correctifs de sécurité.