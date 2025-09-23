iPhone Air : Bouygues Telecom vous permet de faire de petites économies à l’achat grâce à cette astuce simple

Les opérateurs se sont tous mis sur le pied de guerre pour préparer l'arrivée de l'iPhone Air et son eSIM obligatoire. Mais il y en a un parmi eux qui est le seul à faire un joli cadeau à ses abonnés : la transition se fait gratuitement. C'est chez Bouygues Telecom que ça se passe.

L'iPhone Air n'est pas qu'une petite révolution par sa finesse extrême. Le nouveau venu sur les étalages Apple a également bousculé des habitudes vieilles de plusieurs années en laissant complètement tomber la carte SIM physique au profit de l'eSIM. Un choix pour le moins audacieux, à l'heure où la technologie est encore bien loin d'être adoptée largement par le grand public – et donc, par les opérateurs.

Ces derniers ont alors, de manière prévisible, fait pleuvoir les annonces ces derniers jours pour tenter de convaincre les utilisateurs d'acheter l'iPhone Air chez eux. SFR a dégainé le premier, en faisant la promotion de son système de transfert en vers l'eSIM sans friction. Free a suivi peu de temps après, en permettant à ses abonnés de pré-installer leur eSIM avant même l'achat du smartphone. Même son de cloche chez Orange.

Bouygues Telecom fait mieux que la concurrence pour l'eSIM de l'iPhone Air

Mais tous ces opérateurs ont opté pour la même stratégie tarifaire. Sauf cas particuliers de promotion ou autre événements marketing, la transition coûte environ 10€ à l'utilisateur. Une somme relativement raisonnable, surtout quand on l'ajoute à la facture de l'iPhone Air, mais dont on aurait pu se passer. Ce n'est pas nous qui le disons : c'est Bouygues Telecom. En effet, l'opérateur a rejoint la danse en proposant à son tour à ses clients un moyen simple de passer à l'eSIM.

Sur le même sujet – L’iPhone Air peut-il vraiment dépasser le Galaxy S25 Edge en autonomie ? Les résultats de ce test vont vous surprendre

À une différence : cette transition se fait entièrement gratuitement. En effet, l'opérateur applique une “remise sur l'eSIM” au moment du transfert qui, bingo, est égale à 10€. Résultat, l'utilisateur ne paye rien, à condition d'effectuer ce transfert sur son précédent iPhone. En voilà une bonne nouvelle.