iPhone 17 Pro : des améliorations en photo sont prévues, mais pas pour toutes les caméras

Alors que l'iPhone 16 vient à peine d'arriver sur le marché, les rumeurs concernant la prochaine génération d'iPhone commencent déjà à circuler. Selon l'analyste réputé Jeff Pu, les iPhone 17 Pro s'apprêtent à recevoir une mise à niveau significative de leurs capacités photographiques.

Dans une note de recherche pour la banque d'investissement Haitong International, l’analyste Jeff Pu révèle que les iPhone 17 Pro et Pro Max seront équipés d'un nouveau capteur périscope de 48 mégapixels, une amélioration notable par rapport au capteur 12 MP actuel.

Si le nombre de mégapixels ne permet évidemment pas seul de déterminer les performances d’un capteur, Apple a généralement accompagné ces augmentations d’un capteur plus grand, avec une ouverture plus large. Tout serait alors réunit pour obtenir de meilleurs clichés. D’ailleurs, on apprend également que la caméra frontale passerait à 24 mégapixels, promettant aussi des selfies de meilleure qualité.

Les iPhone 17 Pro pourraient bien offrir une meilleure partie photo

Avec ces changements, Apple pourrait bien faire taire les récentes critiques concernant l'iPhone 16 Pro Max. Des tests réalisés par DxOMark ont en effet révélé que l'appareil peinait à maintenir les détails en zoom par rapport à ses concurrents chinois, principalement en raison des limitations de son capteur périscope de 12 MP actuel.

En plus d’améliorations sur la partie photo, les modèles Pro devraient embarquer 12 Go de RAM, contre 8 Go sur la génération actuelle, permettant potentiellement un meilleur traitement de l'IA embarquée. Le processeur A19 Pro, gravé en 3 nm par TSMC, propulsera ces nouveaux modèles. Mais il devrait toujours être gravé en 3 nm comme les deux puces précédentes.

Côté design, l'iPhone 17 Pro Max pourrait introduire une Dynamic Island plus fine grâce à l'adoption d'une nouvelle “metalens” pour le système Face ID. Ce serait la première réduction de taille de cet élément depuis son introduction sur l'iPhone 14 Pro en 2022.

En parallèle, Apple préparerait un changement stratégique dans sa gamme avec le remplacement de l'iPhone Plus par un nouveau modèle “iPhone 17 Air”. Ce dernier devrait disposer d'un écran de 6,6 pouces, de la nouvelle caméra frontale 24 MP, et du premier modem 5G conçu par Apple. Enfin, les tailles d'écran des modèles Pro resteraient inchangées, avec 6,3 pouces pour le Pro et 6,9 pouces pour le Pro Max.