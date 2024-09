iPhone 16 : un Apple Store a peut-être déjà confirmé la date de sortie avant l’annonce officielle

Il semblerait qu'un Apple Store suédois ait révélé par inadvertance la date de sortie du très attendu iPhone 16, devançant ainsi le PDG Tim Cook. Le géant de la technologie est connu pour le secret qui entoure le lancement de ses produits, ce qui rend cette fuite potentielle d'autant plus intrigante.

Le prochain événement « It's Glowtime » d'Apple, prévu pour ce soir, lundi 9 septembre, devrait présenter la nouvelle gamme d'iPhone 16. Ce changement par rapport aux annonces habituelles du mardi aurait pour but d'éviter un conflit avec un débat présidentiel. Alors qu'Apple n'a pas encore officiellement confirmé les dates de précommande et de sortie, l'ouverture d'un nouveau magasin à Solna, en Suède, a peut-être permis d'en savoir plus.

En effet, l’Apple Store du Mall of Scandinavia devrait ouvrir ses portes le 20 septembre. Les fans d'Apple n'ont pas tardé à faire le rapprochement, suggérant que cette date correspondait parfaitement à la sortie prévue de l'iPhone 16. Il s'agit d'une hypothèse logique : Apple ne voudrait pas qu'un nouveau magasin ne profite pas de l'engouement et des ventes liés au lancement d'un nouvel iPhone.

L’iPhone 16 sortira avant la fin du mois

Si cette hypothèse se vérifie, les précommandes de l'iPhone 16 pourraient débuter le jeudi 12 septembre, contrairement au calendrier traditionnel des précommandes du vendredi. Le lancement proprement dit aurait ainsi lieu le vendredi 20 septembre, selon le schéma habituel qui veut que les nouveaux iPhone soient mis en rayon le deuxième vendredi suivant l'annonce.

L'annonce du magasin, partagée sur les médias sociaux, est la suivante : « Où les idées peuvent grandir. Notre tout nouveau magasin de Stockholm, situé dans le Mall of Scandinavia, ouvrira bientôt ses portes le 20 septembre. Nous sommes impatients de vous accueillir et d'aider vos idées à grandir et à prospérer » Bien qu'il ne mentionne pas explicitement l'iPhone 16, le timing semble trop parfait pour être une coïncidence.

En ce qui concerne l'iPhone 16 lui-même, les rumeurs vont bon train sur les nouvelles fonctionnalités potentielles. On s'attend à voir des modèles Pro plus grands, des processeurs plus rapides et des bords plus fins. On parle également d'un nouveau bouton de capture et d'améliorations significatives de l'appareil photo. Le plus excitant est peut-être la promesse de fonctions d'intelligence artificielle étendues, mais il reste encore à voir auxquelles nous aurons droit en Europe.